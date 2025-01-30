Магнитная буря обрушится на Землю

Магнитная буря класса G1 в пятницу, 31 января, обрушится на Землю. Об этом свидетельствуют прогнозы исследователей.

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Согласно прогнозам, пик возмущения геомагнитного поля планеты придется уже на вечер воскресенья, 2 февраля, после чего буря начнет постепенно ослабевать. Однако активность будет сохраняться вплоть до среды, 5 февраля, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мировые ученые активно занимаются исследованием магнитных бурь. Сейчас эксперты выражают серьезную обеспокоенность тем, что в будущем возможны крайне сильные геомагнитные колебания — они должны произойти на Земле уже в сентябре 2025 года.

В связи с повышенной вероятностью появления мощных магнитных бурь в наступившем году профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов объяснил, как возмущения могут повлиять на здоровье землян.

Ученые предупредили о мощнейшей магнитной буре на Земле летом 2025 года

Солнечная активность продолжает демонстрировать высокие показатели. Так, 22 января на Звезде произошло необычное и очень красивое событие — выброс плазмы черного цвета. Что это за явление и может ли оно влиять на жителей Земли — выяснила «Вечерняя Москва».