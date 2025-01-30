Дизайн iPhone SE 4 сравнили с iPhone 16

Недавно издание PhoneArena поделилось видео, где демонстрируется iPhone SE 4 в белом цвете с фронтальной и задней сторон. Теперь в сети появились изображения макета грядущей новинки рядом с iPhone 16.

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Судя по фотографиям, опубликованным инсайдером Majin Bu, iPhone SE 4 и iPhone 16 имеют похожий дизайн. Тем не менее есть и отличия. Камера более дешёвой модели значительно сильнее выступает из корпуса, чем камера iPhone 16.

Новое устройство, представленное на изображениях, – это макет, который используется для разработки аксессуаров, таких как чехлы. Поэтому окончательный дизайн iPhone SE 4 может отличаться. Также можно заметить, что iPhone SE 4 имеет более плоские грани по сравнению с iPhone 16 и выглядит немного компактнее флагманской модели.

Предположительно, размеры iPhone SE 4 составят 146,7 × 71,5 × 7,8 мм, тогда как габариты iPhone 16 – 147,6 × 71,6 × 7,8 мм.

В сети также появились изображения iPhone SE 4 в чёрном и белом цветах. Тыльные панели и боковые грани в обеих расцветках матовые.

Согласно предыдущим утечкам, iPhone SE 4 получит процессор Apple A18, 8 ГБ ОЗУ, поддержку функций Apple Intelligence и основную камеру на 48 Мп. Стоимость базовой версии составит $499.