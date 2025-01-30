В Греции обнаружены следы древнейшего свинцового загрязнения природы человеком

Европейские палеохимики обнаружили в образцах осадочных пород со дна Эгейского моря и в отложениях на стенах пещер на Балканском полуострове свидетельства того, что древние греки и другие обитатели юга античной Европы начали загрязнять природу свинцом более 5,2 тыс. лет назад. Об этом сообщила пресс-служба немецкого Гейдельбергского университета.

" О т к р ы т ы е н а м и с л е д ы с в и н ц а н е т о л ь к о в а ж н ы д л я и з у ч е н и я и с т о р и и з а г р я з н е н и я п р и р о д ы ч е л о в е к о м , н о и о н и я в л я ю т с я в а ж н ы м и н д и к а т о р о м п р о и з о ш е д ш и х в а н т и ч н у ю э п о х у с о ц и о э к о н о м и ч е с к и х п е р е м е н . Э т о с в я з а н о с т е м , ч т о с в и н е ц в ы д е л я е т с я в а т м о с ф е р у и д р у г и е п р и р о д н ы е с р е д ы п р и в ы п л а в к е с е р е б р а и з р у д ы " , - п о я с н и л н а у ч н ы й с о т р у д н и к Г е й д е л ь б е р г с к о г о у н и в е р с и т е т а ( Г е р м а н и я ) А н д р е а с К у ц о д е н д р и с , ч ь и с л о в а п р и в о д и т п р е с с - с л у ж б а в у з а .

Куцодендрис и его коллеги совершили это открытие при изучении 14 образцов осадочных пород, извлеченных из разных регионов Эгейского моря, расположенных у северного и восточного побережья современной Греции, а также в заболоченных регионах в национальном парке "Црвени поток" на западе Сербии. Ученых интересовало то, сохранились ли в этих отложениях следы тяжелых металлов, которые выбрасывались в атмосферу первыми металлургами Земли.

Как объясняют исследователи, традиционно считается, что человечество начало загрязнять атмосферу свинцом и другими металлами около 2,5 тыс. лет назад. В это время древние римляне и многие другие народы и цивилизации начали активно использовать свинец для изготовления посуды, трубопроводов и прочих предметов, а также выплавлять большие количества серебряной руды, побочным продуктом обработки которой является свинец.

История свинцового загрязнения Эллады

Проведенный европейскими палеохимиками анализ показал, что это произошло значительно раньше, около 5,2 тыс. лет назад, еще в эпоху существования крито-минойской цивилизации в Элладе. На это, в частности, указывает то, что примерно в 3200 году до нашей эры доля атомов свинца в морских и торфяных отложениях начала быстро расти по отношению к количеству циркония. Это не характерно для природных источников свинца, в которых соотношение долей этих металлов обычно остается постоянным.

В это же время, как показывают раскопки археологов, во многих регионах Древней Греции происходит переход от небольших аграрных общин к городской цивилизации, а также значительным образом сокращается площадь лесов на Балканах и Пелопоннесе. Все это, как считают Куцодендрис и его коллеги, отражает то, как развитие человеческой цивилизации начало существенным и заметным образом влиять на облик и свойства природы.

Следующий резкий скачок в концентрации свинца случился примерно 2,15 тыс. лет назад, что также сопровождалось переменами в видовом составе пыльцы растений. В это же время Древняя Греция была покорена Римской республикой, чьи правители начали массово извлекать серебро и другие ресурсы из недр Эллады для чеканки монет. В результате этого свинцовое загрязнение природы стало повсеместным, о чем говорят его следы во всех пробах морских пород, подытожили исследователи.