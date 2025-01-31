Названы смартфоны Samsung, которые будут получать обновления 7 лет

Samsung продолжает лидировать на рынке Android-устройств благодаря длительной программной поддержке, которая для флагманских смартфонов составляет семь лет. Об этом сообщает портал Sammobile, раскрывший список этих устройств.

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Согласно источнику, Samsung намерена поддерживать обновлениями в течение семи лет с момента их выхода такие смартфоны, как Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, складные Galaxy Z Fold6 и Z Flip6.

Кроме того, семилетняя поддержка гарантируется и для актуальных планшетов Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy Tab S10 Ultra.

Хотя список устройств с семилетней поддержкой пока невелик, по мнению Sammobile, он будет расширяться с выпуском новых флагманских моделей. Кроме того, существует вероятность, что будущие смартфоны среднего уровня от Samsung получат шестилетнюю программную поддержку.

На данный момент для многих среднебюджетных смартфонов Samsung заявлена пятилетняя поддержка обновлениями, например, Galaxy A55 и Galaxy A35. Многие китайские производители предлагают в среднем 2-4 года гарантированной поддержки ПО, причем для флагманских устройств.

Длительная поддержка означает не только появление в смартфонах новых функций, но и гарантирует стабильность работы и безопасность устройств.