Что произошло бы с Солнечной системой, если бы в ней была суперземля?

Солнечная система — не что иное как идеально сбалансированный танец космических объектов, которые объединены гравитацией и инерцией. Но что будет, если в этот танец вмешается хотя бы одна суперземля? Портал sciencealert.com разобрался в вопросе.

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Многие солнечные системы, похожие на нашу, по прогнозам астрономов прячут суперземли близко к своим звездам. Но, почему-то, конкретно в нашей Солнечной системы такой планеты нет. Именно этот любопытный факт вдохновил ученых из Технологического института Флориды на необычный эксперимент. Что если бы астероидный пояс сформировал целую планету между Марсом и Юпитером? Как это повлияло бы на Венеру, Землю и Марс?

Планетологи Эмили Симпсон и Говард Чен создали математическую модель и посмотрели, как присутствие землеподобных миров разных размеров повлияло бы на Солнечную систему. «Подопытными» выступили планеты массой 1% от массы Земли, идентичные массе Земли, в два раза больше, в пять раз больше и в десять.

Каждая симуляция рассчитала события на пару миллионов лет вперед, учитывая влияние на орбиты и склонение других планет. Именно этим параметры являются ключевыми для обитаемости: от орбиты зависит длина времен года, а склонение — их экстремальность.

Цепная реакция получилась интригующей. При одной или двух массах Земли Солнечная система по-прежнему была бы уютным местом. Конечно, лето на нашей планете стало бы жарче, а зимы — холоднее, но человечество смогло бы жить и дальше. Но суперземли более крупных размеров слишком значительно сдвинули бы позиции других планет. Так, суперземля массой в 10 раз больше Земли вытолкнула бы нашу планету за пределы обитаемой зоны, ближе к Венере, а перепады между временами года стали опасными.

Моделирование судьбы целых миров — сложная задача, т.к. каждая переменная может привести к целой цепочке последствий. Однако подобные симуляции могут помочь в дальнейших поисках экзопланет, подходящих для жизни.