Когда человечество впервые начало потреблять алкоголь?

Посиделки за кружкой пива или бокалом вина — далеко не новая социальная забава. Люди давным-давно изготавливают и потребляют алкогольные напитки, как для развлечения, так и для других целей. Портал history.com рассказал о самых ранних образцах алкоголя в истории.

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Пиво: Израиль, 11000 год до н.э.

Самый ранний образец рукотворного алкоголя в мире был найден в пещере Ракефет (рядом с нынешней Хайфой), где захоронены тела натуфийцев — группы охотников-собирателей с восточного Средиземноморья. Исследователи из Стэнфордского университета изучили отложения в старых каменных ступках, датируемых 13 000 годами назад, и нашли признаки пивоварения. Научная работа от 2018 года выдвигает теорию, что натуфийцы могли варить пиво для ритуальных пиршеств, на которых чествовали умерших членов сообщества. Правда, их древнее пиво едва ли было похоже на современное — оно больше походило на густую кашу, нежели освежающий алкогольный напиток.

Рисовое пиво: Китай, 7000 год до н.э.

После химического анализа отложений на ранних гончарных изделиях из древней деревни Цзяху команда американских ученых выяснила, что в них содержался напиток. А точнее, ферментированная смесь из риса, меда и фруктов (боярышника и/или винограда). Работа, опубликованная в 2004 году, утверждает, что эта находка прямо доказывает существование ферментированных напитков в древнекитайской культуре. Более того, они имели важное значение в социальном, религиозном и медицинском смысле.

Но чем именно был этот ранний алкоголь? Из-за присутствия меда некоторые приравняли его к медовухе, тогда как другие скорее считают таинственный напиток одним из типов сакэ — не зря же он содержал рис. Есть вероятность, что его готовили преимущественно из ягод боярышника, т.к. его ягоды обрастают природными дрожжами. Но и вином этот алкоголь называть не стоит. Он больше похож на своего рода грог, который, скорее всего, был достаточно крепким.

Вино: Грузия, 5980 год до н.э.

Осадок на двух глиняных контейнерах из Грузии, датируемых 5980 годом до н.э. — самый ранний образец традиционного вида, сделанного из винограда. Древнее вино нашли в домашнем контексте в разных точках, связанных с разными социальными сословиями. Поэтому ученые делают вывод, что вино было достаточно широко распространено среди древних жителей региона — его варили фермеры, а пили целыми деревнями.

Итого археологи нашли восемь гончарных сосудов: они, скорее всего, использовались для ферментации, созревания и хранения вина. Некоторые из них даже были украшены изображениями винограда и танцующих фигур. Осадок, тем временем, содержал винную кислоту — она на Ближнем Востоке естественным образом встречается лишь в винограде культурном и вине, которое изготавливают из него.

Чича: Южная Америка, 5000 год до н.э.

Одни из самых ранних образцов гончарных изделий, найденных в Андском регионе Южной Америке, датируются 5000 годом до н.э. Есть вероятность, что их использовали для хранения и транспортировки чичи: напитка, который готовили из ферментированной кукурузы, маниока, диких фруктов, кактусов и картофеля. Инки и многие другие цивилизации того периода считали кукурузу священной, а чича использовалась в качестве валюты.

Доисторические сообщества выращивали кукурузу на огромных фермах, выстроенных ярусами в горах, или на орошенных равнинах пустынь и долин. Фермерство, по сути, жило производством чичи: местные жители работали в обмен на напиток. Помимо этого, чичу обильно потребляли во время работы и после рабочего дня, что улучшало настроение людей.

Дистиллированные спирты: Европа, 1400-1600 годы

Хотя алкоголь естественной ферментации, такой как пиво и вино, существует еще с древности, дистиллированный спирт появился всего пару столетий назад. Человечество давно знало о самом феномене дистилляции, т.к. его описывал еще Аристотель, однако технологии лишь сравнительно недавно позволили проводить этот процесс в производственных масштабах. Поддерживать определенную температуру жидкости в течение долгого времени — тяжелая задача.

Китайцы, индийцы, греки и египтяне пытались дистиллировать алкоголь в небольших объемах, но лишь после арабских открытий в позднем средневековье крепкое спиртное вошло в обиход. Изобретение печатного пресса и подвижного шрифта также сыграло большую роль в распространении дистилляции. До этого рецепты и инструкции можно было найти лишь в монастырях, школах и аптеках.