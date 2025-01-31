Названы лучшие недорогие смартфоны с безопасными экранами

Редакция портала «Палач» назвала три лучших смартфона с безопасными IPS-экранами стоимостью ниже 20 тыс. руб.

Открывает список Infinix HOT 50i. При цене от 9,2 тыс. руб. устройство предлагает 6,7-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, частотой 120 Гц и яркостью 500 нит. В смартфоне также имеется чип MediaTek Helio G81, основная камера на 48 Мп, аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт, защита IP54, стереодинамики, разъем для наушников, слот для карт памяти и NFC-модуль.

Tecno Spark 30 оказался на втором месте. Он оснащается IPS-экраном диагональю 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью 800 нит. За производительность устройства отвечает чип MediaTek Helio G91, а основная камера имеет разрешение 64 Мп. Среди прочих характеристик отмечается наличие аккумулятора на 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт, слота microSD, стереодинамиков, разъема для наушников, ИК-порта, NFC и защиты от влаги и пыли по стандарту IP64. В России смартфон продается в среднем от 13,9 тыс. руб.

Замыкает подборку Realme C67 стоимостью от 17,7 тыс. руб., оснащенный IPS-экраном на 6,72 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 90 Гц и яркостью 950 нит, чипом Snapdragon 685 и основной камерой с разрешением 108 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт, а также имеется NFC, поддержка microSD, стереодинамики, защита IP54 и разъем для наушников.