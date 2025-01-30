Оказалось, что среди пользователей ChatGPT почти нет женщин
Согласно данным аналитической компании Appfigures, в 2024 году пользователи ИИ на смартфонах потратили на такие приложения $1,42 млрд, что на 274% больше, чем в 2023 году. Исследователи отмечают, что основными пользователями подобных сервисов являются мужчины. Об этом сообщает издание TechCrunch.
Лидером рынка остается ChatGPT от OpenAI, доходы которого значительно превышают суммарную выручку других популярных AI-ассистентов. В целом, рынок мобильных AI-приложений оценивается в $2 миллиарда, принося Apple и Google около 30% дохода от покупок внутри приложений.
На сегодняшний день ChatGPT скачали 353 миллиона раз. Демография пользователей показывает интересные тенденции. Более половины пользователей мобильного приложения ChatGPT моложе 25 лет, что свидетельствует о большей открытости молодого поколения к новым технологиям (или, возможно, о желании получить помощь с домашними заданиями – по данным Pew Research Center, четверть американских подростков использовали ChatGPT для учебы, что вдвое больше, чем в 2023 году). Второй по величине возрастной группой являются пользователи в возрасте от 50 до 64 лет (20,2%).
Еще более заметен гендерный разрыв: по оценкам Appfigures, 84,5% пользователей ChatGPT – мужчины. Несмотря на то, что женщины занимают видные позиции в индустрии ИИ, отчет Pew Research Center за 2022 год показывает, что они относятся к ИИ более скептически, чем мужчины.
Опрос Axios показал, что 53% опрошенных женщин не позволили бы своим детям использовать ИИ, в отличие от 26% мужчин. McKinsey прогнозирует, что женщины с большей вероятностью потеряют работу из-за автоматизации, чем мужчины, что может усилить их сопротивление новым технологиям. Кроме того, женщины могут быть менее восторженными по поводу массового внедрения потребительских продуктов с ИИ, поскольку они особенно уязвимы к негативным последствиям этой технологии, таким как создание deepfake изображений сексуального характера.
Несмотря на доминирующее положение ChatGPT на рынке, появление бесплатной альтернативы с открытым исходным кодом DeepSeek может создать конкуренцию. DeepSeek уже обогнал OpenAI в рейтинге App Store, но сможет ли китайское приложение сохранить текущий уровень популярности, покажет время.