Оказалось, что среди пользователей ChatGPT почти нет женщин

Согласно данным аналитической компании Appfigures, в 2024 году пользователи ИИ на смартфонах потратили на такие приложения $1,42 млрд, что на 274% больше, чем в 2023 году. Исследователи отмечают, что основными пользователями подобных сервисов являются мужчины. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Лидером рынка остается ChatGPT от OpenAI, доходы которого значительно превышают суммарную выручку других популярных AI-ассистентов. В целом, рынок мобильных AI-приложений оценивается в $2 миллиарда, принося Apple и Google около 30% дохода от покупок внутри приложений.

На сегодняшний день ChatGPT скачали 353 миллиона раз. Демография пользователей показывает интересные тенденции. Более половины пользователей мобильного приложения ChatGPT моложе 25 лет, что свидетельствует о большей открытости молодого поколения к новым технологиям (или, возможно, о желании получить помощь с домашними заданиями – по данным Pew Research Center, четверть американских подростков использовали ChatGPT для учебы, что вдвое больше, чем в 2023 году). Второй по величине возрастной группой являются пользователи в возрасте от 50 до 64 лет (20,2%).

Еще более заметен гендерный разрыв: по оценкам Appfigures, 84,5% пользователей ChatGPT – мужчины. Несмотря на то, что женщины занимают видные позиции в индустрии ИИ, отчет Pew Research Center за 2022 год показывает, что они относятся к ИИ более скептически, чем мужчины.

Опрос Axios показал, что 53% опрошенных женщин не позволили бы своим детям использовать ИИ, в отличие от 26% мужчин. McKinsey прогнозирует, что женщины с большей вероятностью потеряют работу из-за автоматизации, чем мужчины, что может усилить их сопротивление новым технологиям. Кроме того, женщины могут быть менее восторженными по поводу массового внедрения потребительских продуктов с ИИ, поскольку они особенно уязвимы к негативным последствиям этой технологии, таким как создание deepfake изображений сексуального характера.

Несмотря на доминирующее положение ChatGPT на рынке, появление бесплатной альтернативы с открытым исходным кодом DeepSeek может создать конкуренцию. DeepSeek уже обогнал OpenAI в рейтинге App Store, но сможет ли китайское приложение сохранить текущий уровень популярности, покажет время.