Глобальные версии Xiaomi 14, 13 и 13 Pro первыми получат новую HyperOS 2.1

Информационный сервис XiaomiTime сообщил, что операционная система HyperOS 2.1 будет выпущена на глобальный рынок в конце февраля 2025 года после китайских новогодних праздников.

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Обновление уже доступно в Китае. На мировом рынке первыми новую ОС получат флагманские модели Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 13 и 13 Pro. Эти модели будут включены в первую волну обновления, «что принесёт им новые улучшения и функции».

Однако в этот список не входят Xiaomi 14, Xiaomi 15 и Xiaomi 13 Ultra, «но они могут получить обновление в будущем».