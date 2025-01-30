DeepSeek и ChatGPT сравнили в сборке комплектующих для ПК

В условиях стремительного развития технологий искусственного интеллекта редакция PC Gamer решила проверить, насколько эффективно новые ИИ-помощники могут справляться с задачей подбора комплектующих для игрового компьютера. В качестве испытуемых выступили DeepSeek R1 и ChatGPT 4o/4o mini – бесплатные версии чат-ботов.

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Первые результаты оказались неутешительными: обе модели порекомендовали видеокарты серии RTX 30, что в 2025 году является устаревшим решением. Остальные компоненты, такие как процессор Ryzen 5, материнская плата B550, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD на 1 ТБ, хоть и работоспособны, но представляют собой базовый набор.

Однако DeepSeek имеет «скрытое оружие» – режим рассуждения, требующий подключения к интернету. В этом режиме чат-бот продемонстрировал более впечатляющие результаты, предоставив подробное обоснование своего выбора комплектующих, учитывая совместимость и производительность. Несмотря на «внутренний диалог» и имитацию процесса обдумывания, DeepSeek честно признался, что это всего лишь «последовательность математических операций».

В итоге DeepSeek предложил конфигурацию с Ryzen 5 7600, Radeon RX 7700 XT, материнской платой MSI B650M Pro, 16 ГБ оперативной памяти Corsair Vengeance, блоком питания на 600 Вт, корпусом NZXT H510 Flow и SSD Crucial P3 Plus 1 ТБ. ChatGPT 4o, в свою очередь, выбрал Ryzen 5 5600, Radeon RX 7600 XT, материнскую плату MSI B550M Pro, 16 ГБ оперативной памяти Teamgroup T-Force Vulcan Z 16, блок питания Corsair на 650 Вт, корпус Montech X3 Mesh и тот же SSD. Кроме того, ChatGPT добавил контактную рамку для процессора и дополнительный вентилятор.

Сам ChatGPT, оценивая обе сборки, отдал предпочтение варианту DeepSeek, отметив его ориентацию на долгосрочную производительность.

Тем не менее, редакция PC Gamer не рекомендует ни одну из предложенных сборок. Конфигурация DeepSeek требует блока питания мощностью не менее 700 Вт, а обе модели выбрали SSD с интерфейсом PCIe 3.0, в то время как PCIe 4.0 уже широко доступны и ненамного дороже. Кроме того, контактная рамка, предложенная ChatGPT, не нужна для процессоров AMD.