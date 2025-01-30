Скорость потепления океана увеличилась в четыре раза за 40 лет

Скорость нагрева поверхности Мирового океана в четыре раза опережает темпы, которые наблюдались в конце 1980-х годов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Редингского университета.

По словам автора материала Кристофера Мерчанта, резкое увеличение температуры Мирового океана разрушительно влияет на экосистему.

Кроме того, отмечается, что именно потепление океанов — главная причина все более частых природных катаклизмов. Речь идет о штормах, ураганах, наводнениях и лесных пожарах. Как отмечается, в ближайшие 20 лет температура океанов будет увеличиваться еще сильнее, чем в предыдущие 40 лет.

В 2023 году температура Мирового океана превысила средние показатели 1981–2010 годов на 0,6 °C. В 2024 году средняя глобальная температура оказалась еще выше из-за более быстрого нагрева суши.