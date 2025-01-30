Скорость потепления океана увеличилась в четыре раза за 40 лет

Скорость нагрева поверхности Мирового океана в четыре раза опережает темпы, которые наблюдались в конце 1980-х годов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ученых из Редингского университета.

Скорость потепления океана увеличилась в четыре раза за 40 лет
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По словам автора материала Кристофера Мерчанта, резкое увеличение температуры Мирового океана разрушительно влияет на экосистему.

Кроме того, отмечается, что именно потепление океанов — главная причина все более частых природных катаклизмов. Речь идет о штормах, ураганах, наводнениях и лесных пожарах. Как отмечается, в ближайшие 20 лет температура океанов будет увеличиваться еще сильнее, чем в предыдущие 40 лет.

В 2023 году температура Мирового океана превысила средние показатели 1981–2010 годов на 0,6 °C. В 2024 году средняя глобальная температура оказалась еще выше из-за более быстрого нагрева суши.