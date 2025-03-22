От далматинцев до термальных камер: как эволюционировало пожарное дело

На протяжении многих веков борьба с пожарами была задачей импровизированных «ведерных бригад», состоявших из волонтеров и случайных добровольцев. Но сегодня общество подходит к пожарному ремеслу совсем иначе. Портал history.com рассказал об эволюции пожаротушения: от XVIII века до современности.

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Великий лондонский пожар 1666 года привел к разработке насосов и появлению первых компаний по страхованию от пожаров. Тем, кто оформлял страховку, выдавали специальные жетоны, которые прикреплялись к зданиям… Но в итоге строения зачастую догорали к моменту, когда страховщики приезжали на место пожара. Похожие методы были популярны в крупных городах на востоке и северо-востоке США, пока Бен Франклин не стал со-организатором первой волонтерской бригады пожарных в 1736-м. Она называла своей целью защиту от огня всех граждан вне зависимости от их страхового статуса.

До Великобритании идея добралась позже. Первая муниципальная бригада пожарных в мире появилась в шотландском Эдинбурге в 1824 году, а первая профессиональная бригада — в американском штате Цинциннати в 1853-м. Но именно в Англии произошли одни из самых важных для пожарного ремесла открытий.

В 1721 и 1725 годах изобретатель Ричард Ньюшем запатентовал дизайны «водяного двигателя для тушения огня» с цистерной для воды. Его машины оперировались вручную и доставлялись к месту пожара на колесах — они были стандартом для индустрии на протяжении большей части XVIII века.

В 1829 году появилась первая пожарная машина на базе парового двигателя, однако механизмы, которые обеспечивали питание насосов, были тяжелыми. Но в 1832 году фирма New York Mutual Hook & Ladder Company No 1 первой купила лошадь для того, чтобы тягать пожарную машину. После этого идею позаимствовали многие другие департаменты в США, причем лошадей обычно сопровождали собаки-далматинцы. Они не только охраняли животных, но и поднимали их в путь по звуку пожарного колокола.

К 1925 году запряженные лошадьми машины почти полностью уступили грузовикам на бензиновых двигателях. Общество постепенно становилась все более и более урбанизированным, а здания становились все более высокими. Поэтому большинство грузовиков получили выдвижные лестницы.

Нынешние пожарные грузовики производятся в самых разных формах и размерах, и могут стоить вплоть до $1 млн за штуку. Пожарные, которые управляют ими, оснащены по последнему слову технологий, включая продвинутые шлемы, дыхательные аппараты и огнеупорную одежду. Не говоря уже об улучшенных способах отслеживания и сдерживания огня. Теперь в операциях по спасению людей применяют термальные камеры и авиацию, которая сбрасывает с воздуха воду или пену.

Другими словами, сегодня борьба с пожарами безопаснее, чем когда-либо прежде. Прогресс в разработке новой экипировке и изменения в архитектуре означают, что контролировать огонь в здании проще, чем раньше. Однако площадь самих сооружений растет, а внутри них содержится много огнеопасного пластика — это создает дополнительные трудности.