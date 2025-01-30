В одной из галактик обнаружены аномальные шаровые скопления

Команда астрономов под руководством Имэна Тана из Университета Калифорнии в Санта-Крузе, используя космический телескоп «Хаббл» изучила галактику FCC 224, расположенную в скоплении галактик в созвездии Печь. Наблюдения выявили необычную систему шаровых звездных скоплений, обладающую уникальными свойствами. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

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Шаровые скопления представляют собой плотные группы звезд, вращающиеся вокруг галактик. Они играют ключевую роль в изучении процессов звездообразования и эволюции галактик, поскольку их происхождение тесно связано с периодами интенсивного формирования звезд.

FCC 224 — галактика, возраст которой оценивается в 10 миллиардов лет. Она обладает малой массой (около 200 миллионов солнечных масс) и диаметром в 6 160 световых лет. Ранее было обнаружено, что FCC 224 содержит 12 шаровых скоплений, необычно ярких для такой маломассивной галактики.

Ученые провели детальное исследование шаровых скоплений FCC 224, используя камеру Wide Field Camera 3 и спектрограф Keck Cosmic Web Imager.

Оказалось, что общая масса всех шаровых скоплений в FCC 224 оценивается в 3,8 миллиона солнечных масс, что составляет 2% от массы всей галактики. Это намного выше ожидаемого, что делает систему шаровых скоплений звезд этой галактики необычайно массивной. При этом цвета звезд скоплений практически идентичны цвету звездного света галактики, а их разброс по цвету крайне узок. Это говорит о том, что звездообразование в FCC 224 происходило в один короткий и интенсивный период.

Преобладают в галактике тяжелые скопления. При этом более массивные скопления находятся ближе к центру галактики, а более легкие располагаются на периферии.

Открытие массивной галактической системы в FCC 224 вызывает у астрономов множество вопросов. Главные из них — как в такой небольшой галактике появились столь яркие и крупные скопления звезд, и почему они существуют. Авторы работы отмечают, что для объяснения этих явлений необходимы дальнейшие теоретические исследования.