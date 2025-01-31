Часы Garmin столкнулись с «синими треугольниками смерти»

Многие пользователи смарт-часов Garmin сообщили о неприятной проблеме, когда их устройства застревают на экране загрузки, показывая «синий треугольник смерти». Эта ошибка затронула часы различных моделей Garmin, включая серии Epix, Venu, Forerunner, Descent и Fenix. Пользователи не могут ничего сделать, и даже после сброса настроек ошибка остается.

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Garmin признала наличие проблемы, которая, похоже, возникает при запуске GPS-систем. Сброс настроек может временно восстановить работоспособность устройства, но проблема часто возвращается. Компания проводит расследование и предоставит постоянное исправление, когда оно будет доступно.

Тем временем пользователи действительно обнаружили, что отказ от GPS-систем, может предотвратить проблему.