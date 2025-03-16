Когда люди впервые начали делать себе татуировки?

В древнем мире у многих людей были татуировки. На мумии Этци, древнего человека, заледеневшего в Альпах более 5 000 лет назад, нашли 61 татуировку, набитую на запястье, ногах, спине и торсе. Не говоря уже о паре мумий из доисторического Египта, чьи тела были украшены декоративными рисунками. Портал history.com рассказал, почему люди прошлого набивали себе татуировки.

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Так, в Древней Греции к татуировкам относились скорее негативно, но это не мешало грекам украшать себя. По свидетельствам современников, Птолемей IV, греко-македонский правитель Египта, набил себе листья плюща в честь бога Диониса. А примерно в 450 году до н.э. греческий историк Геродот писал, что для скифов и фракийцев татуировки были меткой знати.

Геродот рассказывал о тиране на территории современной Турции, который якобы вытатуировал тайное сообщение на голове раба — прочесть его можно было, лишь обрив раба наголо. Позже, столетия спустя, древние римляне назвали жителей нынешней Шотландии пиктами — или «разрисованными», из-за их татуировок. А в средние века некоторые крестоносцы татуировали на своих руках и ладонях кресты.

Древние татуировки порой бывали очень качественными. Научная работа, недавно опубликованная в журнале PNAS, изучила 100 мумий чанкайской цивилизации, сформировавшейся приблизительно в 900 году нашей эры на территории современного Перу (позже она была поглощена империей инков). На части мумий нашли невероятно детализированные татуировки: толщина некоторых линий в рисунках составляла 0,1-0,2 мм. Тоньше, чем линии от современных игл для тату-машинок.

По словам Майкла Питтмана, палеобиолога и соавтора научной работы, татуировки мумий наверняка были сделаны с помощью игл кактусов или заточенных костей животных. Некоторые рисунки представляли собой геометрические фигуры, такие как переплетающиеся треугольники и ромбы, а другие — цветочные узоры. На груди одной из мумий вообще было набито нечто, напоминающее обезьяну.

Если брать для примера сложную татуировку на предплечье, то человеку пришлось бы сидеть на «сеансе» довольно долго. А татуировщик, работавший над ней, без сомнений был настоящим мастером своего дела. Чанкайские татуировки включают в себя индивидуальные элементы, представляющие ценности их носителей — точно так же, как и с современными татуировками.

Хотя некоторые рисунки на мумиях были видны и невооруженным взглядом, другие пришлось изучать с помощью инфракрасного сканирования. Питтман и его коллеги пошли еще дальше. Они заставили мумифицированную кожу светиться в темноте за счет лазеров, что помогло нивелировать эффекты выцветания и рассмотреть татуировки в подробностях.

Почему чанкайцы делали себе татуировки? Тяжело сказать. Некоторые древние татуировки могли быть терапевтическими практиками, похожими на акупунктуру. Другие служили статусными символами или талисманами, а иногда — элементами религиозных ритуалов. Третьи — знаками принадлежности к определенным кланам или группам, наградами за достижения в бою или формами самовыражения.

Татуировки также использовали и для более мрачных целей. Древние греки и римляне отмечали татуировками преступников и рабов. В некоторых случаях власти Японии набивали преступникам линию вдоль лба за первое нарушение закона, арку — за второе, пунктирную линию — за третье. Три линии, взятые вместе, образовывали символ, означавший «пес». Некоторые общества вообще запрещали татуировки: например, именно так поступил римский император Константин.