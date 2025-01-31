В Google Play стало недоступно приложение "Ингосстраха"

Приложение "Ингосстраха" - Ingomobile - временно недоступно для скачивания и обновления в Google Play, сообщается в Telegram-канале страховщика.
Также приложение недоступно в App Store, отметил корреспондент ТАСС.
"Приложение Ingomobile временно недоступно для скачивания и обновления в Google Play. Пользователи, у которых приложение уже установлено, могут продолжать пользоваться всеми его функциями в обычном режиме - сервис работает без сбоев", - говорится в сообщении компании.
Ранее США ввели санкции в отношении компаний "Ингосстрах" в рамках нового санкционного пакета.