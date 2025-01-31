В Google Play стало недоступно приложение "Ингосстраха"

Приложение "Ингосстраха" - Ingomobile - временно недоступно для скачивания и обновления в Google Play, сообщается в Telegram-канале страховщика.

Также приложение недоступно в App Store, отметил корреспондент ТАСС.

" П р и л о ж е н и е I n g o m o b i l e в р е м е н н о н е д о с т у п н о д л я с к а ч и в а н и я и о б н о в л е н и я в Google Play. Пользователи, у которых приложение уже установлено, могут продолжать пользоваться всеми его функциями в обычном режиме - сервис работает без сбоев", - говорится в сообщении компании.

Ранее США ввели санкции в отношении компаний "Ингосстрах" в рамках нового санкционного пакета.