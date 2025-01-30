Россияне стали чаще покупать складные смартфоны

В прошлом году россияне значительно увеличили спрос на складные смартфоны и модели с интегрированными функциями искусственного интеллекта. Об этом свидетельствуют данные объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota, которые имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

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Согласно отчету, китайские бренды продолжают доминировать на российском рынке. Так, Xiaomi и Realme заняли 26% и 20% рынка в штуках соответственно. Tecno, третий по популярности бренд, удержал 15%. В денежном эквиваленте пальму первенства традиционно держит Apple с долей в 21%, следом идут Xiaomi (18%) и Samsung (14%).

В 2024 году одной из ключевых инноваций в смартфонах стал искусственный интеллект. Новые устройства и свежие версии ОС с поддержкой ИИ предлагали пользователям такие функции, как краткое резюме писем в почте или сообщений в мессенджерах, поиск фото в галерее по текстовому описанию, редактор стиля и объема текстов, удаление ненужных объектов с фотографий и многое другое. В результате продажи смартфонов с поддержкой ИИ увеличились на 81%, а затраты на них возросли в 1,5 раза.

В начале 2025 года рынок пополнился новыми моделями смартфонов с усовершенствованными функциями искусственного интеллекта. Например, недавно представленный Samsung Galaxy S25 уже продемонстрировал высокий интерес со стороны покупателей, а модель Galaxy S25 Ultra стала лидером по предзаказам.

Кроме того, складные и раскладные смартфоны продемонстрировали значительный рост популярности в 2024 году. Продажи этих устройств в сети «МегаФона» и Yota удвоились как в штуках, так и в денежном выражении, а их доля среди всех проданных смартфонов увеличилась в три раза.