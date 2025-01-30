Так будут выглядеть живые уведомления в Android 16

Google готовит к запуску Live Updates — аналог Live Activities на iOS, позволяющий отображать динамически обновляющиеся уведомления прямо на экране блокировки и в строке состояния.

© ferra.ru

Функция впервые появилась в Android 16 Beta 1, но пока реализована лишь частично. Основной упор сделан на прогресс-уведомления, которые покажут статус поездки, доставки или других действий в реальном времени.

Ранее такие уведомления требовали сложных кастомных решений от разработчиков — например, подобное реализовано в Яндекс Go. Теперь же Google внедряет стандартный API, упрощающий их создание.

© Android Authority

Важная деталь — Live Updates не будут сворачиваться в общий список уведомлений, оставаясь видимыми на экране блокировки и в строке состояния.

В будущих бета-версиях Android 16 Google планирует расширить поддержку, добавив новые стили отображения.