В НАСА оценили вероятность падения 90-метрового астероида на Землю

Открытый в декабре астероид 2024 YR4 является единственным, чья вероятность столкновения с Землей оценивается выше одного процента. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА, передает NBC New York.

« А н а л и з Н А С А о к о л о з е м н о г о а с т е р о и д а 2 0 2 4 Y R 4 п о к а з ы в а е т , ч т о в е р о я т н о с т ь е г о с т о л к н о в е н и я с З е м л е й 2 2 д е к а б р я 2 0 3 2 г о д а с о с т а в л я е т б о л е е о д н о г о п р о ц е н т а » , — с о о б щ и л и в а г е н т с т в е .

Отмечается, что диаметр астероида может доходить до 90 метров. Отдельно подчеркивается, что диаметр 2024 YR4 превосходит диаметр Челябинского метеорита в 3-4 раза.

Ранее в НАСА сообщили, что доставленные на Землю пробы астероида Бенну содержат ключевые для возникновения жизни минералы и органические соединения. Ученые выделили 20 типов органических молекул, включая компоненты ДНК и РНК.