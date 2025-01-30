Ученые обнаружили «кирпичики жизни» на астероиде Бенну

Доставленные на Землю пробы астероида Бенну содержат ключевые для возникновения жизни минералы и органические соединения. Об этом сообщает NASA.

Утверждается, что в образцах с астероида содержатся углеводороды, аминокислоты и водосодержащие фосфаты. Ученые выделили 20 типов органических молекул, включая компоненты ДНК и РНК.

« Э т и к о м п о н е н т ы м о г л и с ы г р а т ь р е ш а ю щ у ю р о л ь в д о с т а в к е " к и р п и ч и к о в ж и з н и " н а р а н н ю ю З е м л ю » , — с к а з а л в е д у щ и й н а у ч н ы й с о т р у д н и к м и с с и и O S I R I S - R E x Д а н т е Л а у р е т т а .

На исследование пробы ушло более года.

Ранее астроном, научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий допустил, что открытый в декабре 2024 года астероид 2024 YR4 может столкнуться с Землей в 2032 году.