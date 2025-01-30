Ученые вычислили, у каких звезд и где в галактике чаще рождаются планеты

Исследователи обратили внимание на различия металличности в Млечном Пути, чтобы понять, где именно чаще формируются планеты. Оказалось, что звезды с планетами большой массы имеют более высокую металличность. Кроме того, звезды с планетами обычно моложе, чем звезды без планет. Это указывает на то, что формирование планет следует за эволюцией галактики, а «зона планетообразования» со временем расширяется.

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Ключевой аспект формирования планет в галактике связан с наличием металлов (в данном случае —элементов тяжелее водорода и гелия). Эти элементы образуются в звездах, особенно в ходе взрывов сверхновых, и распространяются в окружающее пространство.

Команда исследователей под руководством Жуаны Тейшейры из Университета Порту (Португалия) изучала так называемый «радиус галактического рождения» (rBirth). Это расстояние от центра галактики, где формируются звезды и, следовательно, планеты. Используя фотометрические, спектроскопические и астрометрические данные, команда оценила возраст двух групп звезд: с планетами и без. Это позволило вычислить rBirth для экзопланет.

Результаты исследования, опубликованные на сервере препринтов arXiv, показали, что звезды, имеющие плотные планеты, похожие на Землю, обладают более высоким соотношением железа и водорода, чем звезды без планет.

Понимание того, что землеподобные планеты обычно формируются в системах, возникших ближе к центральным областям галактики, где больше металлов, позволит лучше искать потенциально обитаемые миры.