Стало известно, как микробы спасают мир от токсичного угарного газа

Австралийские ученые из Университета Монаша и Мельбурнского университета раскрыли механизм, благодаря которому микробы ежегодно нейтрализуют 250 млн тонн угарного газа (CO) — опасного загрязнителя, ежегодные выбросы которого превышают 2 млрд тонн. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemical Biology (NCB).

Стало известно, как микробы спасают мир от токсичного угарного газа
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Ключевую роль в этом процессе играет фермент CO-дегидрогеназа, который позволяет микробам извлекать энергию из CO.

«Эти микроорганизмы действуют как невидимые экосистемные инженеры. Они превращают губительный газ в полезный ресурс для своих клеток», объяснила соавтор исследования из Института биомедицинских открытий Монаша Эшли Кропп.

Ученые выяснили, что фермент работает на атомном уровне, захватывая молекулы CO из атмосферы. Этот механизм используют триллионы микробов в почвах и водоемах, что делает их глобальным природным «фильтром».

Поглощение CO микробами не только снижает уровень токсичного газа, но и косвенно борется с глобальным потеплением. Кроме того, эти микроорганизмы производят примерно половину кислорода на планете.

По словам ученых, открытие говорит о том, что даже невидимые организмы критичны для выживания человечества.

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