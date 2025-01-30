Стало известно, как микробы спасают мир от токсичного угарного газа

Австралийские ученые из Университета Монаша и Мельбурнского университета раскрыли механизм, благодаря которому микробы ежегодно нейтрализуют 250 млн тонн угарного газа (CO) — опасного загрязнителя, ежегодные выбросы которого превышают 2 млрд тонн. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemical Biology (NCB).

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Ключевую роль в этом процессе играет фермент CO-дегидрогеназа, который позволяет микробам извлекать энергию из CO.

« Э т и м и к р о о р г а н и з м ы д е й с т в у ю т к а к н е в и д и м ы е э к о с и с т е м н ы е и н ж е н е р ы . О н и п р е в р а щ а ю т г у б и т е л ь н ы й г а з в п о л е з н ы й р е с у р с д л я с в о и х к л е т о к » , — о б ъ я с н и л а с о а в т о р и с с л е д о в а н и я и з И н с т и т у т а б и о м е д и ц и н с к и х о т к р ы т и й М о н а ш а Э ш л и К р о п п .

Ученые выяснили, что фермент работает на атомном уровне, захватывая молекулы CO из атмосферы. Этот механизм используют триллионы микробов в почвах и водоемах, что делает их глобальным природным «фильтром».

Поглощение CO микробами не только снижает уровень токсичного газа, но и косвенно борется с глобальным потеплением. Кроме того, эти микроорганизмы производят примерно половину кислорода на планете.

По словам ученых, открытие говорит о том, что даже невидимые организмы критичны для выживания человечества.