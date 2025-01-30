Дуров объяснил успех Deepseek

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил успех китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek. Он отметил в своем Telegram-канале, что система образования в Китае превосходит западную.

« П о с л е у с п е х а к и т а й с к о г о с т а р т а п а D e e p S e e k м н о г и е у д и в л я ю т с я т о м у , к а к б ы с т р о К и т а й д о г н а л С Ш А в о б л а с т и и с к у с с т в е н н о г о и н т е л л е к т а . О д н а к о п р о г р е с с К и т а я в о б л а с т и а л г о р и т м и ч е с к о й э ф ф е к т и в н о с т и н е в о з н и к и з н и о т к у д а . К и т а й с к и е ш к о л ь н и к и у ж е д а в н о о п е р е ж а ю т д р у г и х п о м а т е м а т и к е и п р о г р а м м и р о в а н и ю н а м е ж д у н а р о д н ы х о л и м п и а д а х » , — у к а з а л п р е д п р и н и м а т е л ь .

Дуров: Telegram блокирует собирающих данные для нанесения ударов пользователей

Как утверждает Дуров, в китайских школах поощряется жесткая конкуренция среди учащихся, что, по мнению бизнесмена, было заимствовано из советской модели. При этом большая часть школ на Западе не поощряет конкуренцию, запрещая публиковать оценки и рейтинги учащихся.

« П р и ч и н а п о н я т н а — з а щ и т и т ь с т у д е н т о в о т д а в л е н и я и л и н а с м е ш е к . О д н а к о т а к и е м е р ы т а к ж е п р е д с к а з у е м о д е м о т и в и р у ю т л у ч ш и х у ч е н и к о в . П о б е д а и п о р а ж е н и е — д в е с т о р о н ы о д н о й м е д а л и . У с т р а н и т е п р о и г р а в ш и х — и в ы и с к л ю ч и т е п о б е д и т е л е й » , — н а п и с а л о с н о в а т е л ь T e l e g r a m .

Ранее глава разработчика чат-бота ChatGPT американской компании OpenAI Сэм Альтман прокомментировал успехи китайской модели DeepSeek. Он заявил, его воодушевляет появление сильного конкурента, при этом пообещав выпустить модель, которая бы превзошла продукт китайской компании.