Дуров объяснил успех Deepseek

Основатель Telegram Павел Дуров объяснил успех китайской модели искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek. Он отметил в своем Telegram-канале, что система образования в Китае превосходит западную.

Дуров объяснил успех Deepseek
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«После успеха китайского стартапа DeepSeek многие удивляются тому, как быстро Китай догнал США в области искусственного интеллекта. Однако прогресс Китая в области алгоритмической эффективности не возник из ниоткуда. Китайские школьники уже давно опережают других по математике и программированию на международных олимпиадах», указал предприниматель.

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Как утверждает Дуров, в китайских школах поощряется жесткая конкуренция среди учащихся, что, по мнению бизнесмена, было заимствовано из советской модели. При этом большая часть школ на Западе не поощряет конкуренцию, запрещая публиковать оценки и рейтинги учащихся.

«Причина понятна защитить студентов от давления или насмешек. Однако такие меры также предсказуемо демотивируют лучших учеников. Победа и поражение две стороны одной медали. Устраните проигравших и вы исключите победителей», написал основатель Telegram.

Ранее глава разработчика чат-бота ChatGPT американской компании OpenAI Сэм Альтман прокомментировал успехи китайской модели DeepSeek. Он заявил, его воодушевляет появление сильного конкурента, при этом пообещав выпустить модель, которая бы превзошла продукт китайской компании.

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