Эксперт назвал ключевую гонку XXI века

Битва стран за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), возможно, станет ключевой в XXI веке. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал финансовый аналитик Андрей Верников, комментируя новость о том, что китайская нейросеть DeepSeek-R1 обрушила акции таких западных IT-корпораций, как Google и Open AI.
Эксперт отметил, что сейчас КНР обошла США на повороте, но американский президент Дональд Трамп уже готовит ответ.
«Пока люди по всему миру скачивают нейросеть, тестируют. Уже ясно, что она как минимум не хуже американского аналога (ChatGPT — «Газета.Ru»). Поэтому продукт очень качественный. Даже корпорация Nvidia это признала. Но мы видим, что Дональд Трамп уже на следующей неделе обещает американский ответ, который, дескать, будет еще лучше. Поэтому посмотрим», — сказал Верников.
Он добавил, что корпорации вкладывают огромные средства в развитие ИИ. Эти технологии, по его мнению, станут основой интернета будущего.
В январе 2025 года DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением в российском Google Play. Приложение скачали более 10 миллионов раз, пользователи оценили его в 4,8 балла из 5. Запуск DeepSeek состоялся 8 января.
Появление DeepSeek вызвало заметные изменения на мировом технологическом рынке. Агентство Bloomberg сообщило о снижении совокупного состояния 500 богатейших людей планеты на $108 миллиардов, связанном с падением котировок акций технологических компаний.