Эксперт назвал ключевую гонку XXI века

Битва стран за лидерство в сфере искусственного интеллекта (ИИ), возможно, станет ключевой в XXI веке. Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал финансовый аналитик Андрей Верников, комментируя новость о том, что китайская нейросеть DeepSeek-R1 обрушила акции таких западных IT-корпораций, как Google и Open AI.

Эксперт отметил, что сейчас КНР обошла США на повороте, но американский президент Дональд Трамп уже готовит ответ.

« П о к а л ю д и п о в с е м у м и р у с к а ч и в а ю т н е й р о с е т ь , т е с т и р у ю т . У ж е я с н о , ч т о о н а к а к м и н и м у м н е х у ж е а м е р и к а н с к о г о а н а л о г а ( C h a t G P T — « Г а з е т а . R u » ) . П о э т о м у п р о д у к т о ч е н ь к а ч е с т в е н н ы й . Д а ж е к о р п о р а ц и я N v i d i a э т о п р и з н а л а . Н о м ы в и д и м , ч т о Д о н а л ь д Т р а м п у ж е н а с л е д у ю щ е й н е д е л е о б е щ а е т а м е р и к а н с к и й о т в е т , к о т о р ы й , д е с к а т ь , б у д е т е щ е л у ч ш е . П о э т о м у п о с м о т р и м » , — с к а з а л В е р н и к о в .

Он добавил, что корпорации вкладывают огромные средства в развитие ИИ. Эти технологии, по его мнению, станут основой интернета будущего.

В январе 2025 года DeepSeek стал самым популярным бесплатным приложением в российском Google Play. Приложение скачали более 10 миллионов раз, пользователи оценили его в 4,8 балла из 5. Запуск DeepSeek состоялся 8 января.

Появление DeepSeek вызвало заметные изменения на мировом технологическом рынке. Агентство Bloomberg сообщило о снижении совокупного состояния 500 богатейших людей планеты на $108 миллиардов, связанном с падением котировок акций технологических компаний.