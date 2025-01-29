Обнаружены экзопланеты, распадающиеся на части

Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Пенсильвании обнаружили две экзопланеты, которые разрушаются под воздействием высокой температуры своих звезд. Эти планеты оставляют за собой длинные хвосты из пыли, напоминающие кометные. Препринт работы опубликован на портале arxiv.

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Обнаруженные объекты относятся к классу ультракороткопериодических планет — они совершают полный оборот вокруг своих звезд всего за несколько часов. Из-за близости к звездам они подвергаются экстремальному нагреву, интенсивному излучению и гравитационному воздействию. Такие условия делают их нестабильными, и они постепенно испаряются. Астрономы ранее знали лишь о трех подобных планетах, и их происхождение остается загадкой. Они, вероятно, мигрировали на свою нынешнюю орбиту, а не сформировались там изначально.

Первая обнаруженная планета, BD+054868Ab, совершает полный оборот вокруг звезды за 1,27 дня. Ученые нашли у нее два хвоста из пыли: один из более крупных частиц на переднем крае, другой — из более мелких частиц позади планеты.

« М ы н а б л ю д а е м п о с л е д н и е ч а с ы с у щ е с т в о в а н и я э т о й у м и р а ю щ е й п л а н е т ы . Е е п ы л е в ы е х в о с т ы д о с т и г а ю т д л и н ы в д е в я т ь м и л л и о н о в к и л о м е т р о в , о х в а т ы в а я б о л е е п о л о в и н ы е е о р б и т ы » , — о т м е т и л д о к т о р М а р к Х о н .

Планета теряет массу со скоростью 10 земных масс за миллиард лет, и, учитывая ее размеры, сравнимые с Луной, она полностью исчезнет в течение нескольких миллионов лет.

Вторую разрушающуюся планету, K2-22b, обнаружили в рамках расширенной миссии телескопа Кеплер. Она вращается вокруг красного карлика за 9,1 часа. Ученые изучили ее пылевые выбросы с помощью телескопа Джеймса Уэбба и обнаружили необычные газовые следы, напоминающие кометные.

« Э т и п л а н е т ы б у к в а л ь н о в ы б р а с ы в а ю т с в о ё с о д е р ж и м о е в к о с м о с , и т е п е р ь у н а с е с т ь в о з м о ж н о с т ь и з у ч и т ь и х с о с т а в » , — д о б а в и л д о к т о р Н и к Т у с е й и з У н и в е р с и т е т а П е н с и л ь в а н и и .

Анализ показал, что выбрасываемый материал содержит магниевые силикаты, вероятно, происходящие из мантии планеты. Однако спектральные линии NO и CO2 удивили ученых, так как такие соединения чаще встречаются на ледяных телах, а не на каменистых планетах.

Исследователи надеются использовать телескоп Джеймса Уэбба для дальнейшего изучения BD+054868Ab, так как ее родительская звезда в 100 раз ярче, чем у других известных разрушающихся планет. Это позволит получить более точные данные о составе выбрасываемой материи.