Вспышку предпоследнего класса мощности М и шесть вспышек среднего класса С зарегистрировали на Солнце в пятницу, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

" 3 1 я н в а р я в 0 9 : 1 0 м с к в р е н т г е н о в с к о м д и а п а з о н е в г р у п п е п я т е н 3 9 7 6 ( N 1 1 E 4 1 ) з а р е г и с т р и р о в а н а в с п ы ш к а M 1 . 0 п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю 3 2 м и н у т ы " , - с о о б щ а е т И П Г .

Кроме того, по информации на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, 31 января произошло еще шесть вспышек класса С в той же группе пятен, что и вспышка класса М. Первая вспышка С4.1 была зарегистрирована в 00:25 мск.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.