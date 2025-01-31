Цукерберг прокомментировал успех DeepSeek

Генеральный директор Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг выразил уверенность, несмотря на растущую шумиху вокруг DeepSeek и ее моделей искусственного интеллекта. Выступая во время созвона о доходах компании за четвертый квартал, Цукерберг сказал инвесторам, что Meta* не беспокоится об успехе DeepSeek. Он подчеркнул, что достижения DeepSeek при минимальных инвестициях «только усилили» фокус Meta* на ИИ.

Цукерберг подчеркнул, что миллиарды долларов, которые Meta* вкладывает в вычислительную инфраструктуру, например GPU, со временем «окупятся».

Meta* планирует интегрировать инновации DeepSeek в свой собственный ИИ*Llama, запуск которого с новыми мультимодальными возможностями ожидается в ближайшие месяцы. Цукерберг также отметил, что сильная бизнес-модель Meta* отличает ее от других ИИ-компаний, не имеющих устойчивой финансовой поддержки.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена