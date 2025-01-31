MyHeritage начал рассылать россиянам файлы для переноса своих данных

Сервис для создания генеалогических древ MyHeritage начал рассылать своим пользователям в России специальные файлы, благодаря которому можно перенести всю информацию из сервиса в специальное приложение во "ВКонтакте".

Как убедился корреспондент ТАСС, письмо приходит с официальной почты с вложенным файлом в формате Gedcom. В письме указано, что генеалогическое древо можно перенести в любую аналогичную программу или загрузить на аналогичном веб-сайте.

Ранее сообщалось, что пользователи социальной сети "ВКонтакте" смогут перенести свои данные из сервиса для создания генеалогических древ MyHeritage в мини-приложение в соцсети.

Генеалогический сервис, позволяющий составлять и исследовать семейные древа, MyHeritage уходит из России. Все пользователи сервиса, локализованные в РФ, в конце декабря 2024 года получили уведомления о том, что их учетные записи и вся информация будут удалены 1 февраля 2025 года. До этой даты их можно экспортировать и сохранить.