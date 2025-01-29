Раскрыто тайное сотрудничество Apple со SpaceX

Компании Apple и SpaceX тайно работают вместе над обеспечением поддержки соединения с сетью Starlink в новых версиях программного обеспечения для iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, эта функция уже имеется в последнем на сегодня обновлении ПО для iPhone, вышедшем в понедельник. Ее работа возможна на большинстве современных моделей этого смартфона, а в будущем Apple планирует внедрить ее в свои смарт-часы линейки Ultra.

Сейчас она работает в рамках бета-тестирования у абонентов мобильного оператора T-Mobile на некоторых iPhone на территории США и поддерживает только отправку текстовых сообщений, уточняют источники. В дальнейшем SpaceX планирует распространить поддержку на передачу всех видов данных и голосовые звонки, а также сделать функцию доступной у других операторов по всему миру.

В отличие от уже поддерживаемой устройствами Apple функции спутниковой связи Globalstar, которая предполагает необходимость направить смартфон к небу для соединения, Starlink будет работать по умолчанию, даже когда устройство находится у пользователя в кармане.

Соединение с сетью Starlink планируется сделать доступным в местах, где отсутствует сотовая связь, в то время как в зонах с нормальным покрытием оно работать не будет, отмечает агентство.