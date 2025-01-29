Названо препятствие для распространения ИИ

Крупный американский бизнес стал откладывать реализацию проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ) из-за проблем с финансированием. Об этом сообщается в отчете исследовательской компании Civo.

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Аналитики фирмы опросили 1400 специалистов в корпорациях США, использующих ИИ в своей деятельности. Оказалось, что 9 из 10 компаний испытывают проблемы с распространением и масштабированием ИИ-инструментов. Главной причиной специалисты назвали отсутствие должного финансирования.

Также на многих предприятиях ИИ-проекты отложили из-за дефицита кадров или оборудования — в первую очередь, видеокарт. В числе прочих препятствий респонденты выделили ограничения инфраструктуры и проблемым регулирования.

В материале говорится, что многие компании добились определенных успехов, используя инструменты ИИ. Однако представители 4 из 5 организаций отметили, что им не хватает ресурсов для масштабирования проектов. Треть всех компаний поставила проекты на паузу на срок от трех месяцев до полугода.

При этом опрошенные все равно позитивно оценивают будущее ИИ. Так, в 2025 году они ожидают появление ИИ-агентов.

В конце января опрошенные организаторами Game Developers Conference геймдизайнеры заявили, что разочаровались в ИИ. Лишь 13 процентов разработчиков заметили, что искусственный интеллект помогает создавать игры, а не генерирует дополнительные сложности.