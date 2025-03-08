Почему днища кораблей красят в красный цвет?

Никогда не интересовались, почему днища кораблей обязательно выкрашены в какой-то цвет? И почему этим цветом, чаще всего, является красный? Портал SlashGear нашел ответ на этот вопрос.

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На самом деле, красный цвет сам по себе не является каким-то особенным — просто это естественный оттенок закиси меди, содержащейся в краске, которой обрабатывают днища кораблей.

Характерное оформление днища — не дань традициям, а способ снизить количество подводных наростов, будь то морские желуди, черви или водоросли. Практика защиты от обрастания зародилась во времена деревянных, медленных кораблей: их характеристики способствовали появлению всякой подводной «жизни» на днище судна. Раньше черви-паразиты и другие организмы вполне могли повредить древесину.

Хотя многие современные корабли сегодня производятся из других материалов, подводное обрастание все равно может причинить ущерб машине и, что важнее, сделать ее тяжелее. Дополнительная масса повышает сопротивление воды, что приводит к снижению скорости. Но для защиты не обязательно использовать именно красную краску — подойдет и любой другой оттенок. Просто он остается самым популярным, потому что раньше так было заведено.

К тому же, несмотря на то, что корабли теперь быстрее, чем во времена деревянных парусников, многие грузовые судна по-прежнему движутся достаточно медленно, чтобы пострадать от обрастания. Чем больше площадь водоизмещения, тем крупнее корабль, и тем больше сопротивления воды ему нужно преодолеть. Например, средняя скорость сухогрузов составляет 13-15 морских узлов. Контейнерные корабли держатся в районе 16-24, а круизные лайнеры, перевозящие тысячи людей — 20-25.

Наконец, даже быстрые корабли способны стать жертвами подводных наростов — они тоже иногда стоят в доках и ждут следующего рейса. Очистка кормы корабля может быть крайне сложным делом, зачастую требующим работы водолазов в опасных для жизни условиях. Более современные методы включают в себя использование дронов или дистанционно управляемых машин, чтобы людям не приходилось рисковать здоровьем.