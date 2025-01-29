Производство электроники в мире оказалось под угрозой из-за конфликта в Африке между Демократической республикой Конго и Руандой.

Об этом пишет газета «Взгляд».

« Е с т ь в е р о я т н о с т ь , ч т о т у т с и м о г у т о п я т ь д в и н у т ь с я о т В е л и к и х о з е р в г л у б ь Д Р К о н г о , п о д о р о г е к о н ф и с к у я к о л т а н о в ы е м е с т о р о ж д е н и я , з о л о т ы е ш а х т ы и а л м а з н ы е к о п и » , — о т м е ч а е т с я в п у б л и к а ц и и .

Колтан, 80 процентов мировых залежей которого находятся в Конго, важен для мировой экономики, поскольку без него невозможно производство компьютеров и мобильных телефонов, поясняет издание.

Накануне протестующие жители столицы Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасы устроили пожар в американском посольстве, забросав его горящими покрышками.