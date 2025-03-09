Почему мы не помним, что нам снилось ночью?

Иногда пробуждение по утрам прерывает яркие сновидения. Человек открывает глаза и видит реальный мир, однако недавний сон четко отпечатан в памяти, вплоть до мельчайших деталей сюжета. А иногда по утрам не вспомнить вообще ничего. Портал popsci.com рассказал, почему люди не всегда помнят свои сны.

© Unsplash

Тот факт, что вы не помните содержание своих снов не значит, что вам ничего не снится. Научные работы показывают, что почти каждый человек регулярно видит сны — даже те, кто утверждают, что им никогда ничего не снилось. Если взять этих людей, поместить их в лабораторию, разбудить посреди фазы активного сна и спросить, о чем они думали, они гарантированно что-то припомнят. Исключение составляют лишь люди, потерявшие способность видеть сны в принципе — это происходит из-за повреждений мозга или болезней в специфических регионах.

Другими словами, сны — это относительная постоянная. Проблема лишь в способности помнить их. Здесь нет какого-то научно подтвержденного ответа, т.к. мы до сих пор многого не знаем о механизмах сна. Однако есть некоторые гипотезы.

Прежде всего, память на сны довольно краткосрочна. Исследования сна обнаружили, что человеку сложно вспомнить сон, если он не проснулся прямо в ходе или сразу после него. Мы запоминаем сновидения лучше, когда пытаемся осмыслить их в сознательном состоянии — иначе они быстро растворяются. Потенциально в этом виноваты различия в активности нейромедиаторов, которые проявляются во время сна. Пробуждение ночью ассоциируется c повышенной способностью запоминать сны — многие люди регулярно просыпаются на пару секунд, чтобы поменять позу. Однако после определенной черты частые пробуждения ночью могут снизить качество сна.

Но правильно просыпаться — лишь один из залогов хорошей памяти. Метод и время пробуждения, фазы сна и будильник тоже играют важную роль.

Для контекста, процесс сна разделен на четыре стадии: фаза быстрого сна (REM) и три типа небыстрого (NREM), циклично повторяющихся на протяжении ночи. NREM 1 — самая легкая стадия и первая, в которую проваливается человек; она длится всего пару минут. Затем, в NREM 2, мозговые волны замедляются, а электрическая активность происходит короткими вспышками. Почти половина сна взрослого человека приходится на эту стадию. Из нее мозг переходит либо в NREM 3, либо в REM.

NREM 3 — глубокий сон. Мозговые волны замедляются еще сильнее и остаются более стабильными. Данный тип сна происходит сравнительно рано ночью, но он критически важен для хорошего качества сна и составляет примерно четверть от всего времени сна. Наконец, в REM нейронная активность похожа на бодрствующий мозг — глаза человека не зря быстро движутся под веками.

Многие люди наверняка слышали утверждение, что сны приходят именно на стадии REM. Действительно, зачастую самые яркие и длинные сны появляются именно в этот момент. Но по факту сны могут присниться на любой стадии сна, и иногда опрошенные рассказывают о насыщенных, «сюжетных» снах даже после пробуждения из других фаз. Просто в REM процентная вероятность их появления наиболее высокая.

Еще один важный фактор — время ночи. Чем ближе человек к привычному времени пробуждения, тем более активным становится мозг. У многих людей самые запоминающиеся сны происходят как раз под утро, однако пробуждение по будильнику снижает шансы запомнить сон. Отчасти из-за того, что сигналы будильников могут выдернуть человека из фазы глубокого сна, когда память не так активна. Не говоря уже о том, что рингтон может вызвать резкий скачок кортизола в крови и моментально привлечь внимание человека к предстоящим делам — это не позволяет просыпаться медленно и думать о каких-либо снах.

Другие переменные, влияющие на способность запоминать сны, менее контролируемы. Например, сравнительное содержание и интенсивность снов играют большую роль в том, почему некоторые сны запоминаются гораздо ярче. Моменты, наполненные эмоциями, с большей вероятностью отпечатываются в памяти при бодрствовании — и со снами то же самое. Помимо этого, люди с более открытым характером и определенными вариациями структуры мозга более склонны отчетливо помнить сны.

Изучение снов — сложная задача, поскольку у научного сообщества нет гарантированного теста или какого-либо скана, которые могли бы в реальном времени показать, что человеку снится сон. Исследователям приходится полагаться на свидетельства самих людей. Тем не менее, опыты начинают показывают, что сны и память взаимосвязаны.