Почему мы не помним, что нам снилось ночью?
Иногда пробуждение по утрам прерывает яркие сновидения. Человек открывает глаза и видит реальный мир, однако недавний сон четко отпечатан в памяти, вплоть до мельчайших деталей сюжета. А иногда по утрам не вспомнить вообще ничего. Портал popsci.com рассказал, почему люди не всегда помнят свои сны.
Тот факт, что вы не помните содержание своих снов не значит, что вам ничего не снится. Научные работы показывают, что почти каждый человек регулярно видит сны — даже те, кто утверждают, что им никогда ничего не снилось. Если взять этих людей, поместить их в лабораторию, разбудить посреди фазы активного сна и спросить, о чем они думали, они гарантированно что-то припомнят. Исключение составляют лишь люди, потерявшие способность видеть сны в принципе — это происходит из-за повреждений мозга или болезней в специфических регионах.
Другими словами, сны — это относительная постоянная. Проблема лишь в способности помнить их. Здесь нет какого-то научно подтвержденного ответа, т.к. мы до сих пор многого не знаем о механизмах сна. Однако есть некоторые гипотезы.
Прежде всего, память на сны довольно краткосрочна. Исследования сна обнаружили, что человеку сложно вспомнить сон, если он не проснулся прямо в ходе или сразу после него. Мы запоминаем сновидения лучше, когда пытаемся осмыслить их в сознательном состоянии — иначе они быстро растворяются. Потенциально в этом виноваты различия в активности нейромедиаторов, которые проявляются во время сна. Пробуждение ночью ассоциируется c повышенной способностью запоминать сны — многие люди регулярно просыпаются на пару секунд, чтобы поменять позу. Однако после определенной черты частые пробуждения ночью могут снизить качество сна.
Но правильно просыпаться — лишь один из залогов хорошей памяти. Метод и время пробуждения, фазы сна и будильник тоже играют важную роль.
Для контекста, процесс сна разделен на четыре стадии: фаза быстрого сна (REM) и три типа небыстрого (NREM), циклично повторяющихся на протяжении ночи. NREM 1 — самая легкая стадия и первая, в которую проваливается человек; она длится всего пару минут. Затем, в NREM 2, мозговые волны замедляются, а электрическая активность происходит короткими вспышками. Почти половина сна взрослого человека приходится на эту стадию. Из нее мозг переходит либо в NREM 3, либо в REM.
NREM 3 — глубокий сон. Мозговые волны замедляются еще сильнее и остаются более стабильными. Данный тип сна происходит сравнительно рано ночью, но он критически важен для хорошего качества сна и составляет примерно четверть от всего времени сна. Наконец, в REM нейронная активность похожа на бодрствующий мозг — глаза человека не зря быстро движутся под веками.
Многие люди наверняка слышали утверждение, что сны приходят именно на стадии REM. Действительно, зачастую самые яркие и длинные сны появляются именно в этот момент. Но по факту сны могут присниться на любой стадии сна, и иногда опрошенные рассказывают о насыщенных, «сюжетных» снах даже после пробуждения из других фаз. Просто в REM процентная вероятность их появления наиболее высокая.
Еще один важный фактор — время ночи. Чем ближе человек к привычному времени пробуждения, тем более активным становится мозг. У многих людей самые запоминающиеся сны происходят как раз под утро, однако пробуждение по будильнику снижает шансы запомнить сон. Отчасти из-за того, что сигналы будильников могут выдернуть человека из фазы глубокого сна, когда память не так активна. Не говоря уже о том, что рингтон может вызвать резкий скачок кортизола в крови и моментально привлечь внимание человека к предстоящим делам — это не позволяет просыпаться медленно и думать о каких-либо снах.
Другие переменные, влияющие на способность запоминать сны, менее контролируемы. Например, сравнительное содержание и интенсивность снов играют большую роль в том, почему некоторые сны запоминаются гораздо ярче. Моменты, наполненные эмоциями, с большей вероятностью отпечатываются в памяти при бодрствовании — и со снами то же самое. Помимо этого, люди с более открытым характером и определенными вариациями структуры мозга более склонны отчетливо помнить сны.
Изучение снов — сложная задача, поскольку у научного сообщества нет гарантированного теста или какого-либо скана, которые могли бы в реальном времени показать, что человеку снится сон. Исследователям приходится полагаться на свидетельства самих людей. Тем не менее, опыты начинают показывают, что сны и память взаимосвязаны.