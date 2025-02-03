Каланы: обаятельные зверьки или кровожадные маньяки

Каланы — это существа с двойственной природой. Они могут оставить умиление, когда играют в воду или спят, держась за лапки. Но за их внешним видом открываются активы выживания, включающие в себя как удивительную сообразительность, так и беспощадность. Подробнее об этих зверьках читайте в материале "Рамблера".

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Густая шерсть

Начнем с того, что каланы являются рекордсменами по густоте шерсти среди всех млекопитающих. На одном квадратном сантиметре их тела находится до 150 тысяч волосков. Для сравнения, у человека их около 300. Эта невероятно плотная шерсть заменяет каланам подкожный жир, который есть у большинства других морских млекопитающих, таких как котята или тюлени.

Именно шерсть помогает этим хищникам освоить холодные воды Тихого океана. Однако такая роскошь требует затрат: каланы тратят уйму времени на ежедневное вылизывание своей шубку, чтобы она сохраняла теплоизоляцию. Густая шерсть — их спасение и проклятие, ведь загрязнение воды или разливы нефти могут стать для них фатальным.

Высокий интеллект

Каланов часто называют "морскими выдрами", но их интеллект и поведение значительно превосходят родственников. Они используют инструменты — камни, чашки и даже части кораллов — для добычи еды. Например, чтобы расколоть панцирь морского ежа или открыть моллюска, калан кладет их на живот и с силой ударяет по камнем.

Эти морские млекопитающие — прирожденные охотники. Чтобы поддерживать теплообмен в холодной воде, необходимо съедать до 25 процентов своего веса ежедневно. Это превращает их в неутомимых пожирателей морских деликатесов: моллюсков, крабов, кальмаров и морских ежей.

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На первый взгляд, в этом нет ничего плохого. Но есть нюанс: например, в регионах, где популяция каланов особенно высока, они могут полностью уничтожить крабов или других беспозвоночных, нанеся ущерб рыбной промышленности. С одной стороны это приводит к восстановлению подводных лесов, которые обычно поедают ежи. Но с другой стороны, чрезмерный прессинг на экосистему может нарушить природный баланс.

Изощренная жестокость

Биологи задокументировали поведение каланов, которое заставляют усомниться в их миловидности. Некоторые самцы вступают в контакт с самками насильственным способом, удерживая их под водой до тех пор, пока они не ослабнут. Иногда такие встречи заканчиваются смертью самки.

Более того, известны случаи, когда каланы атаковали детей тюленей. Причина этих нападений до конца не изучена, но, по мнению ученых, дело может быть в нехватке ресурсов или территориальных конфликтах.

Стоит признать, что кровожадность каланов — лишь часть их природы, неотделимая от их борьбы за выживание. Сами они на протяжении нескольких веков н=были жертвами рук человека. Из-за своей драгоценной шерсти в XVIII–XIX веках они были практически истреблены охотниками. Их популяция сократилась до нескольких тысяч особей, и только благодаря усилиям по охране природы эти удивительные животные вновь стали обитателями прибрежных вод.

Тем не менее, сегодня человек также остается угрозой для каланов. Загрязнение океанов, отравление кормовых баз, нефтяные разливы могут стать для них смертельными и стереть этот вид хищных морских млекопитающих с лица Земли.

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