Ученые выяснили, почему владельцы кошек живут на десять лет дольше

Кошки считаются природными "целитеями", способствующими физическому и психическому благополучию человека. Исследователи подтвердили, что эти домашние животные помогают в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими недугами.

Как передает Pronews.gr, владельцы кошек живут на десять лет дольше, чем те, у кого нет питомцев. Издание приводиит статистические данные: те, у кого есть кошки, посещают врачей почти в пять раз реже по сравнению с остальными. При этом у хозяев этих животных фиксировались более стабильные показатели артериального давления и нормальный уровень холестерина.

" Н а л и ч и е к о ш к и в д о м е с н и ж а е т р и с к п о в т о р н о г о и н ф а р к т а м и о к а р д а " , - п е р е д а е т и з д а н и е с о с с ы л к о й н а и с с л е д о в а т е л е й .

Также есть данные, что дружеское общение с кошками способствует более хорошему пищеварению, снимает усталость, стресс, мигрень.

По мнению ученых, кошачье мурлыканье оказывает положительное влияние на иммунитет. Отмечается, что это своеобразное "гудение" похоже на ультразвуковую терапию, ускоряющую заживление ран и помогающую быстрее восстановить организм.

Ранее зоопсихолог и специалист по коррекции поведения кошек Татьяна Куликова объяснила тягу питомцев к пакетам и коробкам. Это связано с тем, что кошки в дикой природе часто ищут себе укрытия от хищников. Кроме того, например, полиэтилен хорошо сохраняет тепло, что важно для питомцев, а также шуршит - это может ассоциироваться у кошек с тем, как мышь прячется в траве.