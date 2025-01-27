Apple выпустила новые продукты в честь афроамериканцев

Компания Apple представила новую коллекцию Black Unity в честь Месяца истории афроамериканцев, чтобы поддержать афроамериканскую культуру и сообщество. Сообщение об этом появилось на официальном сайте компании.

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«Вдохновленная ритмом человечества», коллекция включает в себя специальный спортивный ремешок Apple Watch Black Unity Sport Loop, соответствующий циферблат часов, а также обои для iPhone и iPad.

В рамках запуска Apple поддержит несколько глобальных организаций, работающих в области ритма, творчества и сообщества. Список таких организаций включает в себя Центр музыки Эллиса Марсалиса в Новом Орлеане, Центр искусств Баттерси в Лондоне, Фонд Music Forward в Лос-Анджелесе, Художественную галерею Нового Южного Уэльса в Сиднее и Национальный музей афроамериканской музыки в Нэшвилле, штат Теннесси.

Над дизайном новой коллекции работали афроамериканские креативные специалисты и их коллеги из Apple. Коллекция Unity Rhythm объединяет цвета панафриканского флага: черный, зеленый и красный. Спортивный ремешок Black Unity Sport Loop выполнен по специальному рисунку из выпуклых и вогнутых петель, создающих линзовый эффект.

Соответствующий циферблат Unity Rhythm содержит пользовательские цифры, образованные переплетёнными нитями красного, зелёного и жёлтого цветов. Циферблат реагирует на гироскоп: когда пользователь поднимает запястье, чтобы посмотреть время, нити собираются из серии абстрактных мазков в цифры. При использовании циферблата Unity Rhythm каждые полчаса раздаются характерные ритмичные звуки.

Обои Unity Rhythm для iPhone и iPad содержат ту же пользовательскую надпись Unity, которая меняет ориентацию при блокировке и разблокировке устройства.