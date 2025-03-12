Почему летучие мыши спят вниз головой?
Летучие мыши обожают спать, свисая вниз головой — но почему? Откуда появилась эта привычка? Портал livescience.com попытался ответить на эти вопросы.
Привычка летучих мышей спать кверху ногами может быть результатом эволюционного пути, который они прошли до способности летать. Летучие мыши произошли от наземных млекопитающих, научившихся парить, как белки-летяги. Предки современных летучих мышей могли карабкаться на вершины деревьев и спрыгивать с них, паря между стволами. Вероятно, для этой задачи они выработали мощные конечности, которые позже эволюционировали в крылья.
Однако из-за того, что у летучих мышей нет полых костей, как у птиц, им тяжелее подниматься в воздух. Именно поэтому они и предпочитают свисать с потолков пещер или веток деревьев — чтобы, отцепившись, сразу оказаться в воздухе.
Со стороны может показаться, что часами пребывать в таком положении может быть тяжело. Но летучим мышам это дается легче благодаря уникальному устройству мышц, сухожилий и когтей. Найдя местечко, где можно зависнуть на перевал, мышь напрягает мускулы, прикрепленные к когтям, что открывает их. Зацепившись за поверхность, животное расслабляется, вес его тела тянет сухожилия в районе когтей — и они прочно держатся на месте. По сути, именно масса тела самой летучей мыши и держит когти сжатыми. Гравитация проделывает всю работу.
Но что насчет притока крови? Если человек слишком долго пробудет в положении кверху ногами, приток крови к голове может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Мышам не грозят подобные риски — благодаря маленьким размерам их сердца без труда прокачивают кровь через организм.
Примечательно, что привычка свисать вниз головой помогла летучим мышам выработать и другие эволюционные черты. Например, их скелеты постепенно стали менее тяжелыми специально для полетов. А из-за этого, в свою очередь, кости их ног потеряли способность поддерживать нагрузку в течение длительного времени. Свисание вниз головой позволяет летучим мышам не напрягать ослабленные ноги без необходимости.
Наконец, подобный способ сна помогает летучим мышам спастись от части потенциальных хищников. Совам, ястребам и змеям тяжело найти добычу под потолками пещер и в других труднодоступных местах. Но, справедливости ради, мыши могут взлететь и с земли — просто это будет чуть сложнее. К тому же, не все мыши спят вниз головой. Некоторые виды, обитающие в Центральной и Южной Америке, имеют специальные присоски на пальцах, которые помогают им прилепляться к листьям растений под разными углами.