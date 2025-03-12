Почему летучие мыши спят вниз головой?

Летучие мыши обожают спать, свисая вниз головой — но почему? Откуда появилась эта привычка? Портал livescience.com попытался ответить на эти вопросы.

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Привычка летучих мышей спать кверху ногами может быть результатом эволюционного пути, который они прошли до способности летать. Летучие мыши произошли от наземных млекопитающих, научившихся парить, как белки-летяги. Предки современных летучих мышей могли карабкаться на вершины деревьев и спрыгивать с них, паря между стволами. Вероятно, для этой задачи они выработали мощные конечности, которые позже эволюционировали в крылья.

Однако из-за того, что у летучих мышей нет полых костей, как у птиц, им тяжелее подниматься в воздух. Именно поэтому они и предпочитают свисать с потолков пещер или веток деревьев — чтобы, отцепившись, сразу оказаться в воздухе.

Со стороны может показаться, что часами пребывать в таком положении может быть тяжело. Но летучим мышам это дается легче благодаря уникальному устройству мышц, сухожилий и когтей. Найдя местечко, где можно зависнуть на перевал, мышь напрягает мускулы, прикрепленные к когтям, что открывает их. Зацепившись за поверхность, животное расслабляется, вес его тела тянет сухожилия в районе когтей — и они прочно держатся на месте. По сути, именно масса тела самой летучей мыши и держит когти сжатыми. Гравитация проделывает всю работу.

Но что насчет притока крови? Если человек слишком долго пробудет в положении кверху ногами, приток крови к голове может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Мышам не грозят подобные риски — благодаря маленьким размерам их сердца без труда прокачивают кровь через организм.

Примечательно, что привычка свисать вниз головой помогла летучим мышам выработать и другие эволюционные черты. Например, их скелеты постепенно стали менее тяжелыми специально для полетов. А из-за этого, в свою очередь, кости их ног потеряли способность поддерживать нагрузку в течение длительного времени. Свисание вниз головой позволяет летучим мышам не напрягать ослабленные ноги без необходимости.

Наконец, подобный способ сна помогает летучим мышам спастись от части потенциальных хищников. Совам, ястребам и змеям тяжело найти добычу под потолками пещер и в других труднодоступных местах. Но, справедливости ради, мыши могут взлететь и с земли — просто это будет чуть сложнее. К тому же, не все мыши спят вниз головой. Некоторые виды, обитающие в Центральной и Южной Америке, имеют специальные присоски на пальцах, которые помогают им прилепляться к листьям растений под разными углами.