Если бы люди умели летать, то насколько большими были бы наши крылья?

Человек может многое, но одного он пока не добился — никто не научился летать, как птица. Но если бы у людей были крылья, то насколько большие? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Конечно, характеристики крыльев зависели бы от размера каждого человека. Но если взять условную фигуру весом 70 кг и ростом как минимум 150 см, то размах крыльев составил бы примерно 6 метров. По крайней мере, к такому выводу пришел Тай Хедрик, профессор биологии из Университета Северная Каролина в Чапел Хилл.

Хедрик пришел к этой цифре при помощи уравнения, разработанного Робертом Наддсом — старшим лектором биологических наук из Манчестерского университета. Он описал это уравнение в научной работе от 2007 года, где разбиралось масштабирование параметров птичьего крыла пропорционально массе тела.

Но в этом гипотетическом сценарии человеку нельзя просто «прилепить» пару крыльев. Они потребовали бы полного изменения человеческой анатомии. Если хочется летать, то необходимы не только крылья, но и кое-какие другие вещи.

Прежде всего, надо учитывать тип крыльев. Классические ангельские крылья, выпирающие из спины, потребуют отдельной лопаточной кости. Для них также нужны летные мускулы, которые должны быть протянуты от груди до спины. На человеке логичнее бы смотрелись кожистые крылья, как у летучих мышей. Достаточно лишь растянуть руки — и можно отправляться в полет благодаря мембране.

Но для того, чтобы держаться в воздухе, человеку нужно вырабатывать достаточно тяги. А для этого нужны сильные мышцы. От 16 до 18% мышечной массы птиц приходятся на летные мускулы; у некоторых до 30% — на мышцы груди. Подобные цифры актуальны и для летучих мышей, хотя у них масса распределена по большему количеству мышц. Именно это и отличает их от нелетающих животных.

Помимо этого, непонятно, каким именно был бы полет человека. Типы полета определяются анатомией живого существа и бывают разными: какие-то птицы хлопают крыльями, другие хорошо держатся на одном месте, третьи — парят на потоках воздуха. Каждая из этих специализаций требует разных типов крыльев. Хотя человек, скорее всего, был бы парящим животным из-за своих размеров.

Наконец, последний момент — взлет. Оторваться от земли с длинными кожистыми крыльями может быть непросто, потому что ими не очень помахать на бегу. Вероятно, человеку пришлось бы пользоваться методом древних птерозавров и взлетать из позиции, в которой все четыре конечности начинают на земле.