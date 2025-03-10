Фугу против бледной поганки: самая смертоносная еда на свете
Еда необходима для жизни, но она же нередко становится причиной смерти. Люди обычно избегают продуктов, которые обладают токсичными или аллергическими свойствами, но что насчет смертоносной еды, регулярно потребляемой в пищу? Портал livescience.com разобрался, какой продукт можно назвать самым смертоносным.
Первенство за титул самой смертоносной пищи зависит от того, что подразумевать под «смертоносной». Если говорить о каком-то продукте, который убивает наибольшее количество людей, то речь пойдет о пище, вызывающей аллергические реакции или хронические болезни. Но смертоносной едой также можно считать, например, ядовитые продукты — не важно, какая доза является летальной. Под это определение подпадают организмы растительного, животного и грибкового происхождения.
Маниок
Manihot esculenta опасен для человека в естественном состоянии. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США маниок — крупный источник углеводов в диете людей, проживающих в тропических регионах. Потенциальный риск в том, что корни и листва этого растения содержат токсины под названием цианогенные гликозиды, которые разлагаются в цианид и вызывают проблемы с щитовидной железой, паралич и смерть.
Тем не менее, многие люди по всему миру с удовольствием потребляют маниок в пищу, потому что токсины можно убрать, вымочив очищенные корни в воде, прокипятив их или высушив под солнцем. По статистике ВОЗ, отравление маниоком убивает до 200 человек ежегодно, а тысячи выживших получают пожизненную инвалидность из-за негативных эффектов цианида.
Рыба фугу
Если брать царство животных, то самой смертоносной пищей, пожалуй, можно назвать рыбу фугу — ядовитый деликатес, из которого в Японии готовят суши. Некоторые виды фугу содержат в себе потенциально смертельный яд тетродотоксин, почти моментально парализующий жертву: остановка дыхания может произойти всего за 20 минут. Для сравнения, тетродотоксин считается в 1 200 раз более токсичным веществом, чем цианид — летальная доза составляет лишь 2-3 мг.
По этой причине фугу запрещена к употреблению в пищу почти во всех странах мира, однако в Японии шеф-повары годами обучаются для того, чтобы получить лицензию на сервировку блюд из этой рыбы. Они с хирургической точностью чистят фугу и отделяют ее внутренние органы, а финальный тест включает в себя дегустацию приготовленной рыбы.
Бледная поганка
Ни один список смертоносных продуктов не может обойтись без представителя царства грибов. А точнее, без бледной поганки, ответственной за 90% смертей от грибов.
Изначально этот вид произрастал в Европе, но постепенно распространился по другим частям мира как инвазивный вид. Из-за визуального сходства с шампиньоном обыкновенным бледная поганка часто становится причиной случайных отравлений. Первые симптомы проявляются в течение 6-12 часов — головокружение, тошнота, диарея. За несколько дней у человек, съевшего половину бледной поганки, может отказать печень или почки, что приводит к смерти. Но хуже всего тот факт, что токсины гриба выдерживают термическую обработку — приготовление не уничтожает яд.
Точную статистику по смертям из-за бледных поганок сложно получить, потому что травмпункты и скорые не докладывают о своих пациентах. Несмотря на это, специалисты полагают, что число смертельных случаев составляет до 100 в год. Тысячи других переносят легкую форму отравления.