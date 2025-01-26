Россия вошла в число стран с относительно низким доверием к ученым

Россия вошла в число стран с низким показателем общественного доверия ученым. Однако в глобальном масштабе большинство людей верят в надежность и важность научной деятельности. К такому выводу пришла международная группа из 241 исследователя. Доклад опубликован в научном журнале Nature Human Behaviour (NHB).

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Команда опросила 71922 человека в 68 странах, узнав их отношение к ученым по четырем параметрам: компетентность, доброжелательность, честность и открытость.

Оказалось, что во всем мире большинство людей относительно высоко доверяют ученым. Средний уровень доверия составил 3,62 по шкале от 1 (очень низкое доверие) до 5 (очень высокое доверие).

Россия заняла в рейтинге 65 место с показателем 3,23. Ниже нее оказались Боливия, Казахстан и Албания.

Несмотря на показатели, ни в одной из изученных стран не было зафиксировано значимо низкого уровня доверия к деятелям науки, отметили авторы отчета.

Лидером по доверию к ученым стал Египет со значением 4,3. За ним следовали Индия, Нигерия, Кения и Австралия.

В глобальном масштабе люди воспринимают ученых как обладающих высокой компетентностью, умеренной честностью и доброжелательными намерениями, при этом немного менее открытых для обратной связи.

Большинство респондентов также считают ученых квалифицированными (78%), честными (57%) и обеспокоенными благополучием людей (56%).

Команда также обнаружила, что в западных странах люди с консервативными политическими взглядами население доверяет ученым несколько меньше, чем население с либеральными убеждениями.

Большинство участников опроса выступают за то, чтобы наука играла активную роль в обществе и формировании политики.

В глобальном масштабе 83% респондентов считают, что ученые должны рассказывать о своей работе широкой общественности.

В целом опрошенные отдают наивысший приоритет исследованиям, направленным на улучшение общественного здравоохранения, за которыми следуют решение энергетических проблем и сокращение бедности.

Исследования по разработке оборонных и военных технологий получили самый низкий приоритет. Во всем мире респонденты считают, что наука придает этому больше приоритета, чем следовало бы.

Авторы исследования подчеркнули, что полученные результаты свидетельствуют об отсутствии глобального кризиса доверия ученым.