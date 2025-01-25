«Кровь» устриц может бороться с супербактериями

Ученые из Университета Южного Креста в Австралии установили, что белки, обнаруживаемые в гемолимфе сиднейской каменной устрицы (Saccostrea glomerata), способны не только убивать бактерии, но и усиливать действие существующих антибиотиков. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS ONE.

В последние десятилетия из-за избыточного и некорректного использования антибиотиков многие патогенные бактерии выработали устойчивость к традиционным препаратам. По прогнозам, к 2050 году устойчивая к антибиотикам инфекция может стать причиной 40 миллионов летальных исходов. В связи с этим открытие новых антибиотиков и методов их применения является важнейшей задачей общественного здравоохранения.

Использование природных компонентов для борьбы с инфекциями широко практикуется. На данный момент более 90% используемых антибиотиков, включая пенициллин, имеют природное происхождение.

Как пояснила один из авторов исследования Кирстен Бенкендорфф из Университета Южного Креста, устрицы обладают естественными защитными механизмами подавления инфекций, поскольку они постоянно фильтруют воду, очищая ее от бактерий. Именно поэтому их гемолимфа становится перспективным источником для поиска новых антибиотиков.

Одним из недостатков современных антибиотиков является слабая способность разрушать биопленки — оболочки, которые бактерии создают для защиты от внешних воздействий. Исследования показали, что белки гемолимфы устриц эффективно устраняют биопленки, повышая уязвимость бактерий для антибиотиков.

Хотя создание нового антибиотика на основе этих открытий потребует времени, результаты исследования являются важным шагом в разработке альтернативных методов лечения инфекционных заболеваний, что может значительно улучшить лечение сложных бактериальных инфекций в будущем.