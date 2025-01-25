Роскосмос показал снимок крупнейшего в мире айсберга весом в триллион тонн
Госкорпорация Роскосмос в субботу, 25 января, показала спутниковый снимок самого крупного айсберга Земли под названием A23a.
Площадь ледяной глыбы составляет почти 3,7 тысячи квадратных километров, а его вес — около триллиона тонн. Айсберг стал дрейфовать в Южном океане, а сейчас он приближается к британскому острову Южная Георгия, который находится в южной части Атлантического океана.
— На снимке «Метеора-М» — крупнейший в мире айсберг А23а, — передает официальный Telegram-канал госкорпорации.
Океанограф Эндрю Майерс из Британской антарктической службы увидел в дрейфующем айсберге опасность. По словам специалиста, глыба может не только приблизиться к Южной Георгии, но и столкнуться с ней.
Самый большой в мире айсберг может столкнуться с британским островом
О событиях на другом полюсе Земли рассказал профессор Даремского университета в Британии Стюарт Джеймисон. Ученый сообщил, что в восточной части Антарктиды ледники скрывают русла древних рек, возникшие десятки миллионов лет назад. Специалист добавил, что в настоящее время сведений об устройстве подледного рельефа материка крайне мало.