Археологи нашли тайник индейцев на американской военной базе

Археологи во время раскопок нашли на военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска тайник племени индейцев Дене, датируемый около 1 тыс. лет. Об этом написал портал Alaska Public Media.

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По данным издания, археологи добывали тайник вместе с представителями местных племен, в том числе, старейшинами племени Эклутна. Те вспоминали про существование рыбацкого лагеря в местности рядом с тайником.

Найденный тайник был покрыт березовой корой. По словам экспертов, его использовал народ Дене для хранения продуктов питания. Археологи заявили, что планируют снова посетить место находки и изучат грунт вокруг места проведения раскопок, чтобы установить типы продуктов, которые хранили в тайнике.

До этого французские ученые из Горной школы Парижа совместно с коллегами из Австралии обнаружили древнейшую на сегодня трехмерную карту местности. По словам специалистов, обитавшие в пещере люди эпохи палеолита около 13 тыс. лет назад превратили часть пола из песчаника в уменьшенную копию местного ландшафта.