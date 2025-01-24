Пойман таинственный сигнал из далекого прошлого

Широкоугольный рентгеновский телескоп Einstein Probe зафиксировал слабый рентгеновский сигнал транзиента EP240315a. Последующие наблюдения показали, что на самом деле сигнал является отголоском мощной космической вспышки, которая произошла в ранней Вселенной.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Первый сигнал зонд Эйнштейна поймал 15 марта 2024 года. Первоначально его идентифицировали как всплеск низкоэнергетического рентгеновского излучения. Астрономы называют такое рентгеновское излучение "мягким".

Таинственный всплеск продолжался более 17 минут, причем его яркость варьировалась. Затем он затух. Событие классифицировали как быстрый рентгеновский транзиент (FXRT) и присвоили ему обозначение EP240315a.

Примерно через час после того, как зонд Эйнштейна поймал первые рентгеновские лучи, видимый свет из того же источника уловил наземный телескоп, расположенный в Южной Африке. Он входит в систему быстрого оповещения о столкновении астероидов с Землей, называемую ATLAS.

Спустя еще некоторое время вспышку зафиксировали наземные телескопы, распложенные на Гавайях и в Чили. В новом исследовании ученые объединили данные всех наблюдений и установили, что вспышка произошла примерно 12,5 миллиарда лет назад, когда возраст Вселенной составлял всего 10 процентов от ее нынешнего возраста.