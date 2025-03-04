Триасово-юрское вымирание: как вулканы помогли динозаврам захватить мир

Наверное, все знают о массовом вымирании, которое положило конец эпохе динозавров. Примерно 66 млн лет назад гигантский астероид столкнулся с нашей планетой, что привело к катастрофе, уничтожившей динозавров и 75% всех животных на Земле. Но мало кто помнит, что к расцвету динозавров привело другое, более ранее вымирание. Журнал Smithsonian рассказал о том, как древние вулканы помогли динозаврам захватить мир.

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Палеонтологи давно знают, что между концом триасового и началом юрского периодов произошло нечто странное. В последние дни триасового периода ранние динозавры жили бок о бок с гигантскими амфибиями, фитозаврами и рядом крокодилоподобных родственник разных видов. Но по наступлению юрского периода некоторые из этих групп полностью исчезли, а другие серьезно потеряли в разнообразии. Параллельно этому в океанах тоже произошли изменения: концентрация планктона стала ниже, гигантские ихтиозавры вымерли (хотя их меньшие сородичи продолжили жить).

Данные сдвиги в биоразнообразии Земли — не что иное как отголоски одного из самых катастрофических событий в истории нашей планеты. Триасово-юрское вымирание не было таким же внезапным и жестоким, как падение астероида 66 млн лет назад. По тому, что смогли понять палеонтологи, это вымирание было растянутым процессом изменения климата и окружающей среды.

Наиболее вероятной причиной повышенных выбросов парниковых газов эксперты называют магматическую провинцию Центральной Атлантики: цепь древних вулканов, находившихся примерно в центре Пангеи, извергала газы приступами на протяжении 600 000 лет. Они покрыли огромную площадь вулканическими породами и вызвали резкие перепады температур. А резкие выбросы углекислого газа, диоксида серы, сажи и других термогенных газов, привели к каскадному эффекту.

Как и в другие периоды интенсивной вулканической активности, вроде того, что вызвал третье массовое вымирание на Земле 251 млн лет назад, огромные объемы газов в атмосфере сделали океаны более кислотными. Теплые годы перемежались вулканическими зимами, что привело к цепочке последствий, которые палеонтологи до сих пор не полностью понимают. Например, один из самых значимых эффектов потепления океана — это замедление его циркуляции. Из-за медленного течения глубинные воды теряют кислород, а движение питательных веществ, которые необходимы планктону, меняется.

Другими словами, триасово-юрское вымирание не было каким-то одним событием — оно было периодом невероятного давления на глобальную экосистему. И многие виды живых организмов не смогли приспособиться к новым условиям. Но в этой эволюционной лотерее есть победители и проигравшие — палеонтологи пытаются выяснить, почему одним видам повезло, а другие бесследно исчезли с лица земли.

Так, одна из главных загадок этого вымирания — невероятный успех динозавров и птерозавров. Они, в отличие от своих рептильных соседей, адаптировались к окружающей среде гораздо лучше. К концу триасового периода фитозавры полностью вымерли, как и многие другие формы крокодильих сородичей. Крупные, плоскоголовые амфибии метопозавры тоже испарились, не говоря уже о многих других группах рептилий, появившихся в раннем триасе.

Одна теория гласит, что сосуществование с прочими рептилиями помогло динозаврам и птерозаврам вырасти в виды, способные пережить негативные вулканические эффекты. В триасовом периоде у них был общий предок: вероятно, маленькое животное, покрытое мехом и питавшееся насекомыми, чтобы поддерживать постоянную температуру тела. По мнению научной работы, опубликованной в журнале Nature, благодаря этому предку динозавры эволюционировали во всеядных существ, которые могли питаться насекомыми, растениями и любым другим источником питательных веществ.

Также важно понимать, что некоторые динозавры становились больше к концу триасового периода. Климатические изменения спровоцировали буйный рост растительности, который обеспечил виды, прежде бывшие всеядными, достаточно изобильным источником пищи, чтобы они полностью переключились на растения. Например, именно так появились первые предки длинношеих гигантов, вроде апатозавра. А с ростом добычи начали расти и хищники, но сначала они доросли примерно до размера белых медведей.

Динозавры и ранние птерозавры, процветавшие в триасовом периоде, наверняка сохранили метаболизм и теплые шубы своих предков. Хотя ученые пока не нашли ископаемые доказательства существования мохнатых динозавров, палеонтологи уверены, что они имели покров шерсти. В конце концов, у динозавров и птерозавров юрского и мелового периода были перья, и они должны были от кого-то их унаследовать. Комбинация теплой температуры тела и изолирующей шубы позволила этим видам лучше перенести климатические скачки, тогда как рептилии без этих черт были более уязвимыми.