Названы самые популярные у россиян в 2024 году ноутбуки и планшеты

Аналитики «Авито» подвели итоги продаж ноутбуков и планшетов за 2024 год, отметив значительный рост доли новых устройств на платформе. Одним из ключевых драйверов этого тренда стало увеличение продаж китайских брендов, говорится в исследовании, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

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Отмечается, что доля новых ноутбуков на платформе увеличилась на 10%, достигнув 17%, а среди популярных брендов значатся Apple, Asus и Lenovo. Лидерами роста стали Honor и Huawei, показавшие 53% и 19% роста соответственно. Пятерка ведущих брендов по объему продаж включает Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP.

Аналитики отмечают, что россияне чаще стали выбирать новую технику на «Авито». Доля новых ноутбуков и планшетов на платформе продолжает расти, что свидетельствует о высоком спросе на современные устройства с оптимальным соотношением цены и качества.

Средняя цена ноутбука Apple в ресейле составила 44,7 тыс. руб., а нового — 103,7 тыс. руб. В случае с Asus это 21,4 и 70,4 тыс. руб. соответственно, а у ноутбуков Lenovo эти показатели составили 20,4 и 80,2 тыс. руб. соответственно.

В 2024 году на «Авито» на 5% чаще по сравнению с предыдущим годом покупали новые планшеты. При этом доля новых планшетов на платформе также растет — с 24% в 2023 году до 30% в 2024 году. По доле продаж лидерство здесь также у Apple — на iPad пришлось 43%. Планшет Apple в ресейле в среднем можно было приобрести за 21 тыс. руб., а новый — за 54 тыс. руб.

На второй строчке — Samsung с долей в 12%. Подержанные устройства этого производителя в среднем предлагались за 8 тыс. руб., а новые — за 35 тыс. руб. Топ-3 замыкает Xiaomi с долей 6% со средней стоимостью в 17 и 24 тыс. руб. за б/у и новые планшеты. В пятерку лидеров также вошли планшеты Huawei и Lenovo.