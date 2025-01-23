В Китае разработали сверхзвуковой беспилотник
Китайский стартап Sichuan Lingkong Tianxing Technology представил коммерческий беспилотник Cuantianhou, который способен развивать сверхзвуковую скорость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.
Как заявили в компании, новый беспилотник способен развивать скорость, которая превышает скорость звука в четыре раза. При этом, его разработка происходила в рамках программы по созданию сверхзвукового пассажирского самолета.
Ожидается, что первый полет беспилотника состоится в 2026 году. Внешне новый аппарат напоминает самолет-разведчик ВВС США SR-71 Blackbird, но китайская компания утверждает, что Cuantianhou может развивать существенно большую скорость. Размер беспилотника достигает семи метров при весе в 1,5 тонны.
Ранее армия США начала печатать беспилотники.