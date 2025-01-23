В Китае разработали сверхзвуковой беспилотник

Китайский стартап Sichuan Lingkong Tianxing Technology представил коммерческий беспилотник Cuantianhou, который способен развивать сверхзвуковую скорость. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

© Sichuan Lingkong Tianxing Technology

© Sichuan Lingkong Tianxing Technology

Как заявили в компании, новый беспилотник способен развивать скорость, которая превышает скорость звука в четыре раза. При этом, его разработка происходила в рамках программы по созданию сверхзвукового пассажирского самолета.

© Sichuan Lingkong Tianxing Technology

Ожидается, что первый полет беспилотника состоится в 2026 году. Внешне новый аппарат напоминает самолет-разведчик ВВС США SR-71 Blackbird, но китайская компания утверждает, что Cuantianhou может развивать существенно большую скорость. Размер беспилотника достигает семи метров при весе в 1,5 тонны.

Ранее армия США начала печатать беспилотники.