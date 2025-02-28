Цифровые суперспособности в 2030: как контекстуальный ИИ изменит мир

IT-индустрия постепенно переходит к новой парадигме: вместо того, чтобы разрабатывать инструменты, крупнейшие компании мира принимаются за разработку способностей. Портал bigthink.com рассказал, какими будут цифровые суперспособности и что для них необходимо.

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Прежде всего, стоит прояснить разницу между инструментами и способностями. Первые — т.н. внешние артефакты, которые помогают людям превзойти наши органические ограничения. Инструменты продвинулись невероятно далеко, и они расширили границы того, что считается дозволенным для индивида, группы и целой цивилизации.

Но способности — немного другое. Они заложены в человека, являются его частью и моментально доступны сознательному разуму. Например, язык или математика — это человеческие технологии, которые «устанавливаются» в мозг и используются людьми на протяжении жизни. Они расширяют наши способности к мышлению, творчеству и командной работе. Именно эти вещи можно считать настоящими способностями: они давно стали неотъемлемыми частями жизни человека.

Теперь можно перейти к цифровым суперспособностям. В отличие от наших вербальных или математических навыков, они будут нуждаться в устройствах, но наверняка точно так же станут неотъемлемыми элементами человеческого быта. Цифровые способности будут результатом соединения ИИ, дополненной реальности и обработки естественного языка. Иными словами, на устройства-носители будут загружены ИИ, учитывающие контекст окружающей среды, которые получат доступ к человеческому зрению, слуху и другим органам чувств.

Американский пионер в сфере дополненной реальности Луис Б. Розенберг предсказывает, что к 2030 году большинство людей на Земле получат доступ к цифровым суперспособностям. Многие из них будут реализованы при помощи умных очков на базе ИИ, оснащенных камерами и микрофонами, но наверняка появятся и другие форм-факторы. Человек и искусственный интеллект смогут взаимодействовать голосом: в ответ на запрос устройства могут предоставлять советы, рекомендации и подсказки, причем не обязательно вербальные.

Для примера представьте следующую ситуацию. Прогуливаясь по улице, вы натыкаетесь на магазин, но не знаете, в какое время он открывается. Для того, чтобы выяснить расписание, нужно достать смартфон, ввести в поисковик название магазина и перейти на его сайт. Так работает базовая инструментальная модель, превалирующая на сегодняшний день.

Но ИИ-модель изменит картину. Например, человек в умных очках сможет взглянуть на магазин, спросить вслух «интересно, когда он открывается» и тут же получить ответ. Да, это не такой уж и большой шаг вперед по сравнению с обычными голосовыми ассистентами, но он будет ощущаться куда более значимым. Почему? Потому что ИИ видит то же, что и человек. Он не просто отслеживает локацию по GPS, но учитывает контекст ситуации. Не говоря уже о том, что на встречные вопросы ИИ можно будет отвечать естественно, жестами головы.

Но это лишь первый этап развития. Позже, к 2035-му, для общения с ИИ может и не понадобиться речь. Модели научатся интерпретировать сигналы человеческих мускулов с такой точностью, что человеку надо будет лишь подумать о произнесении слов. ИИ, внедренный в контекст быта человека, сможет предугадывать, какая информация ему необходима. Он поможет читать эмоции на лицах собеседников, понимать их настроение, цели или мотивацию, или даже подсказывать подходящие реплики прямо в ходе разговора.

Постепенно к списку практических применений таких устройств могут добавиться и настоящие суперспособности прямиком из комиксов — например, рентгеновское зрение. Две ведущих IT-компании в мире уже заявили о том, что намерены подарить людям такие возможности. Meta* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) встроила ИИ в очки Ray-Ban и продемонстрировала свой прототип смешанной реальности Orion. Компания находится в отличной позиции, чтобы задействовать свои инвестиции в ИИ для разработки подобных устройств.

А Google не так давно анонсировала Android XR: операционную систему на базе ИИ, созданную для аугментации окружающего мира контекстуальным контентом. Фирма также анонсировала партнерство с Samsung для разработки новых очков и гарнитур.

Но, конечно, подобные технологии влекут за собой серьезный риск. Одним из способов его сокращения наверняка станет распространение продуктов по подписке. Если новая гонка вооружений будет продиктована резонной ежемесячной стоимостью абонемента, то человечество от этого лишь выиграет. Хотя и эта модель может быть использована для манипуляции потребителя.