Как поддерживать старый смартфон в хорошем состоянии: гайд

Не все люди любят или могут позволить себе ежегодно менять смартфон, но в этом нет ничего плохого. Если завести полезные привычки и правильно ухаживать за устройством, оно может служить долго. Портал makeuseof.com поделился советами, как поддерживать старый смартфон в хорошем состоянии.

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Перезагружайте смартфон раз в неделю

Тот факт, что смартфон может работать круглосуточно, безусловно удобен, но регулярные перезагрузки могут принести много пользы. Постепенно в памяти устройства скапливаются фоновые процессы, которые могут значительно снизить производительность и привести к замедлению быстродействия. Перезагрузка же очищает временные файлы, закрывает ненужные приложения и освежает систему, что высвобождает ценные ресурсы.

Очищайте временные файлы и лишние приложения раз в два месяца

Мусорные файлы и ненужные приложения лишь захламляют хранилище смартфона — его стоит регулярно очищать. Если память устройства вдруг переполнится, то у операционной системы не останется «пространства» для проведения рутинных задач. Проверьте галерею, полазайте по папкам с приложениями и загрузками — удалите все, что вам не нужно. Например, пройденные игры, видео в 4К, дубликаты фото и крупные аудиофайлы.

Ухаживайте за смартфоном и чехлом

Пыль и прочий мелкий мусор неизбежно накапливаются в портах, разъемах и других отверстиях смартфона. Если вы не хотите, чтобы в какой-то момент они стали проблемой, постарайтесь время от времени чистить экран, объективы камер, зарядный порт, динамики и разъем для наушников (если он есть). И не забывайте также почистить чехол — он притягивает к себе грязь, как магнит.

Обновляйте резервные копии данных раз в три месяца

Заведите привычку регулярно подгружать резервные копии данных в облако или на внешний носитель. Она полезна не только на случай потери ценной информации, но и в качестве эффективной практики менеджмента хранилища. Каждый смартфон имеет ограниченный запас свободного места на накопителе, поэтому выгрузка старых файлов также способна высвободить ресурсы.

Очищайте кэш приложений раз в месяц

Многие люди пользуются лишь парой приложений на ежедневной основе, пока остальные собирают пыль с неиспользованным кэшем. Последний тоже имеет неприятное свойство засорять память — его желательно периодически очищать. Да, без кэша при следующем запуске приложение будет загружаться дольше, зато так вы заставите его подгрузить свежие данные, что может исправить некоторые ошибки и повысить производительность.

Проверяйте разрешения приложений раз в два месяца

Приложения часто запрашивают больше приложений, чем им нужно на самом деле, что может привести к повышенной фоновой активности. Например, если клиент социальной сети просит доступ к геолокации, то он способен постоянно отслеживать ваше местоположение, даже если вы им не пользуетесь. Подобные процессы расходуют батарею, поглощают интернет-трафик и потребляют другие ресурсы системы — иными словами, замедляют смартфон. Если регулярно просматривать и ограничивать разрешения приложений, то вы сможете минимизировать фоновую нагрузку и повысить быстродействие устройства.