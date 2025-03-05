Почему у сокращателей ссылок никогда не заканчиваются новые адреса?

Платформы по сокращению веб-адресов генерируют миллионы уникальных ссылок, и они, почему-то, никогда не заканчиваются. Портал howtogeek.com рассказал, как работают подобные сервисы и почему им не грозит дефицит URL.

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Зачем нужны сокращатели ссылок

Сокращатели ссылок берут длинные веб-адресы и превращают их в коротенькие URL, которые можно легко встроить в посты в социальных сетях или рекламные материалы. При копировании гигантской ссылки в сокращатель сервис быстро конвертирует текст в конденсированный токен. Например, длинная ссылка на этот текст может стать строчкой jDvv8t.

Данный процесс зачастую строится на методе двоичного кодирования, который замещает информацию буквами, цифрами и (иногда) символами. Например, алгоритм base62 использует 26 заглавных букв, 26 строчных букв и 10 цифр. Некоторые платформы также добавляют к ним знаки препинания или прочие символы. В результате сокращатели ссылок способны выдать огромное, практически бесконечное множество уникальных комбинаций. А каждый дополнительный символ в короткой ссылке экспоненциально повышает количество вариантов.

Помимо этого, не все сокращатели используют лишь двоичное кодирование. Хотя некоторые опираются на последовательные паттерны, другие также интегрируют в сокращенные ссылки случайные строки или криптографические алгоритмы. Но большинство сервисов полагается на суммирующие счетчики с хэшированием — процедуру, которая создает уникальный цифровой отпечаток для любого фрагмента данных.

Переработка и срок годности ссылок

Определенные сервисы по сокращению ссылок рано или поздно перерабатывают старые или заброшенные ссылки. Код, перенаправляющий пользователя на нерелевантную страницу, отправляется назад в каталог доступных комбинаций. Примерно так же, как старые номера телефонов могут переходить к новым владельцам. Подобный подход нельзя назвать универсальным, но он нередко помогает избежать неловких ситуаций.

Другими словами, у сокращателей вряд ли когда-нибудь закончатся короткие адреса, и дело не только в переработке старых. Математические алгоритмы кодирования невероятно мощны: они предлагают миллиарды, если не триллионы уникальных комбинаций, если добавить в шифр дополнительные символы. Кроме того, многие сокращатели работают на опережение. Они берегут символы, адаптируют алгоритмы или повышают длину ссылок, заметив, что поток пользователей возрастает.

Пример для контекста. 6-значный код в base62 имеет 57 млрд возможных вариантов. Если добавить к нему всего один символ, то это число резко подскочит до 3,5 трлн. При 8-значном коде количество вариантов и вовсе достигает 218 трлн. В сочетании с динамическим созданием ссылок сервисы предлагают фактически неограниченный запас коротких ссылок: даже платформы, на которых хранятся десятки миллиардов URL, не исчерпают его.